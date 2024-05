Cinema de graça! Cine Passeio exibe filmes da saga Mad Max no terraço

Terraço Distópico

De quinta a domingo, os filmes da saga Mad Max serão exibidos no terraço do Cine Passeio às 19h, para os fãs da franquia e os amantes de ficção. A trama da saga se passa em um futuro distópico, onde matérias primas essenciais como água e petróleo são escassas, e para sobreviver, Max se nutre dos sentimentos de vingança contra aqueles que machucaram sua família.

Os quatro primeiros filmes da franquia serão exibidos em ordem, começando pelo filme Mad Max que será exibido na quinta-feira, seguido de Mad Max 2 – A Caçada Continua na sexta, Mad Max – Além da Cúpula do Trovão no sábado e Mad Max: Estrada da Fúria no domingo. Para aqueles que quiserem continuar a saga, o mais novo filme Furiosa: Uma Saga Mad Max integra a programação da Sala Cine Ritz durante toda a semana, às 17h15.

Em caso de chuva as sessões no terraço são canceladas.

Mostra Helena Ignez + Rogério Sganzerla

Dois grandes cineastas brasileiros, Helena Ignez e Rogério Sganzerla, se encontram em uma mostra especial que homenageia a trajetória cinematográfica do casal. Seis filmes serão exibidos durante toda a semana, com destaque para as produções o Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, maior nome do cinema marginal brasileiro, e Alegria é a Prova dos Nove, filme recente da atriz e cineasta Helena Ignez.

Os ingressos já estão à venda pelo site oficial do Cine Passeio e na bilheteria física. Confira a programação completa da mostra aqui.

Sessão das Dez

O drama erótico Nove e Meia Semanas de Amor (1986) será exibido nas telonas das salas Cine Luz e Cine Ritz às 22h, neste sábado (1º). O filme, considerado um clássico cult, conta a história de Elizabeth, uma jovem bela e sexy, que trabalha numa galeria de arte moderna, e se envolve com John, um homem rico e poderoso. Eles se apaixonam de forma muito intensa e começam a praticar fantasias sexuais cada vez mais picantes, o que torna a relação mais difícil de ser controlada.

Além desta programação especial, seguem em cartaz os filmes Rivais, A Hora da Estrela e Back to Black, e estreia os longas Meu Sangue Ferve por Você, A Festa de Léo e A Filha do Palhaço.

Serviço

Programação do Cine Passeio (30/5 a 5/6)

Na segundas-feiras o Cine Passeio não abre

Local: Rua Riachuelo, 410 – Centro

Quinta-feira (30)

19h – Mad Max

Classificação: 16 anos

Terraço, gratuito (ingressos distribuídos 1 hora antes)

20h – Mostra Helena Ignez + Rogério Sganzerla: A Alegria é a Prova dos Nove

Classificação: 16 anos

Sexta-feira (31)

19h – Mad Max 2 – A Caçada Continua

Classificação: 16 anos

Terraço, gratuito (ingressos distribuídos 1 hora antes)

20h – Mostra Helena Ignez + Rogério Sganzerla: A Mulher de Todos

Classificação: 18 anos

Sábado (1º)

11h – Mostra Helena Ignez + Rogério Sganzerla: A Alegria é a Prova dos Nove

Classificação: 16 anos

19h – Mad Max – Além da Cúpula do Trovão

Classificação: 16 anos

Terraço, gratuito (ingressos distribuídos 1 hora antes)

20h – Mostra Helena Ignez + Rogério Sganzerla: O Bandido da Luz Vermelha

Classificação: 18 anos

22h – Nove e Meia Semanas de Amor

Classificação: 18 anos

Domingo (02)

11h – Mostra Helena Ignez + Rogério Sganzerla: A Alegria é a Prova dos Nove

Classificação: 16 anos

19h – Mad Max: Estrada da Fúria

Classificação: 16 anos

Terraço, gratuito (ingressos distribuídos 1 hora antes)

20h – Mostra Helena Ignez + Rogério Sganzerla: Copacabana Mon Amour

Classificação: não informada

Terça-feira (04)

20h – Mostra Helena Ignez + Rogério Sganzerla: A Mulher da Luz Própria

Classificação: 12 anos

Quarta-feira (05)

20h – Mostra Helena Ignez + Rogério Sganzerla: Ralé

Classificação: 14 anos