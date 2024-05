M-Benz supera 1.400 veículos vendidos no Showroom Virtual

O Neste mês de maio, a Mercedes-Benz chega a quatro anos de atividades do Showroom Virtual da marca para caminhões, ônibus, peças e serviços, além de vários outros atrativos. Esta plataforma on-line oferece soluções para frotistas e autônomos do transporte de cargas e de passageiros, possibilitando aos clientes a opção do atendimento digital, que se soma ao atendimento presencial nos concessionários em todos os estados do Brasil.

“Em números exatos, chegamos a 1.410 veículos comercializados por meio do nosso Showroom Virtual em quatro anos, cujas vendas são efetivadas pelos concessionários. Isso significa uma média de mais de 350 veículos por ano”, diz Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. “Nesses quatro anos, nosso portal recebeu mais de 5,7 milhões de visitas, o que resulta numa média de 3.900 consultas por dia”.

O Showroom Virtual Mercedes-Benz inclui toda a linha de caminhões zero km, que abrange as famílias Accelo (segmento de leves e médios), Atego (médios, semipesados e extrapesados off-road), Actros (extrapesados on e mix-road) e Arocs (extrapesados off-road). Também engloba o portfólio de ônibus zero km, com modelos urbanos, rodoviários, fretamento, turismo e transporte escolar.

Pelo Showroom Virtual, o cliente também acessa o amplo portfólio de peças e serviços da marca: três linhas de peças de reposição (genuínas, remanufaturadas e Alliance), planos de manutenção, sistema de telemetria e gestão de frota Fleetboard, MB Uptime, Tag de Pedágio e vários outros.

Novidade recente é a inclusão do Fleetgreen nessa plataforma digital.O Mercedes-Benz Fleetgreen é uma solução integrada a dados de telemetria do Fleetboard que mensura o carbono emitido no transporte de cargas e melhora o consumo e as emissões das frotas dos clientes. O uso dessa ferramenta está alinhado aos pilares da estratégia ESG na Empresa.

Os visitantes do Showroom Virtual podem conferir ainda os planos do Consórcio Mercedes-Benz e dos seguros do Banco Mercedes-Benz, além das ofertas da Mercedes-Benz Collection.

“Na nossa plataforma on-line, oferecemos também diversos treinamentos sobre tecnologias e inovações para motoristas de caminhão da marca. Assim, entregamos mais facilidade de acesso a nossos produtos e serviços para os clientes, atendendo suas demandas, onde quer que eles estejam. Ou seja, As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e traz a solução, como diz o mote que nos motiva diariamente na Empresa”, diz Jefferson Ferrarez.

Uma visita virtual ao concessionário preferido

Ao acessar o Showroom Virtual Mercedes-Benz pelo computador, tablet ou smartphone, a qualquer hora ou dia, o cliente é levado para dentro dos concessionários em todo o País, de forma rápida e prática.

A plataforma direciona o cliente para as revendas mais próximas dele, onde é atendido pela equipe que já conhece e tem relacionamento. Os novos clientes ficam à vontade para fazer negócios, mesmo que ainda não conheçam os vendedores, além de terem a garantia da segurança de estarem em um ambiente Mercedes-Benz.

Essa solução da marca atende às demandas crescentes de clientes por negócios via Internet. O Showroom Virtual é fruto do avanço da Mercedes-Benz no campo da inovação, dentro do conceito de concessionários e clientes 4.0, assim como já ocorre com seus veículos, serviços e fábricas, que também são digitais. Assim, a Empresa reafirma o compromisso com a experiência do cliente com a marca, visando sua satisfação durante toda a jornada de compra e uso de seus veículos. (Foto: M-Benz/Divulgação).