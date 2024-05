Caoa Chery celebra a mobilidade elétrica

Em comemoração ao Dia da Mobilidade Elétrica, celebrado na segunda-feira (27/05), a Caoa Chery reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e inovação no setor automotivo, destacando sua avançada linha de veículos eletrificados.

A Caoa Chery investe no desenvolvimento de tecnologias verdes e foi pioneira ao eletrificar uma gama inteira de veículos. Com um portfólio de carros e SUV’s elétricos e híbridos, a marca oferece uma combinação perfeita de desempenho, economia e respeito ao meio ambiente, proporcionando aos nossos clientes uma experiência de condução superior.

Comprometida em construir um ecossistema mais equilibrado em todos os aspectos, a Caoa também adotou diversas práticas sustentáveis em todo o processo fabril de sua fábrica em Anápolis, como implementação de uma estação de tratamento de efluentes industriais e esgoto sanitário, reutilização de água captadas da chuva, além de manter um viveiro de mudas nativas da região.

O Centro de Pesquisas e Eficiência Energética (CPEE), localizado dentro da fábrica, possui a maior fachada fotovoltaica do mundo e a segunda maior instalação de OPV do planeta. Além de ser uma solução eficiente para a geração de energia limpa, as placas fotovoltaicas da Caoa também representam um importante avanço no campo da sustentabilidade. Ao utilizar a energia solar como fonte de eletricidade, a empresa reduz sua dependência de fontes não renováveis e contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

A Caoa Chery também faz parte da Aliança de Sustentabilidade, promovida pela 99, que reúne grandes empresas em prol a criação de novas soluções na construção do futuro da mobilidade sustentável no País.

Eletrificados Caoa Chery: mais equipados e com maior valor agregado:

Caoa Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid : O mais tecnológico e mais sofisticado SUV da Caoa Chery reúne performance aliada à economia de combustível e redução de emissões. O Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid foi o primeiro veículo híbrido Plug-in a contar com dois motores elétricos no mercado nacional, o que possibilita a entrega de ainda mais potência e mais economia. Seus dois propulsores elétricos, combinados com o motor a combustão 1.5 Turbo a gasolina, entregam 317 cv de potência máxima e 56,6 kgfm de torque;

: O Sedan híbrido entrega, graças a essa tecnologia, 160 cv de potência máxima e 25,5 kgfm de torque máximo combinados. O sistema inteligente da detecta, a partir do modo de condução do motorista, quando é preciso rodar com mais economia ou com maior desempenho; Caoa Chery iCar: Focado na economia e sustentabilidade, é o primeiro subcompacto com motorização 100% elétrica da Caoa Chery e conta com autonomia de 197 km (conforme a PBEV). A bateria pode ser carregada por completo em apenas 36 minutos em estações de carga rápida, ou cinco horas em sistema de carregamento portátil tipo parede e em onze horas com carregador portátil em tomada 220V de três pinos.

Para mais informações sobre a Caoa Chery, sua linha de veículos e Rede de Concessionárias no País, basta acessar o site: https://caoachery.com.br/. (Fotos: Caoa Chery/Divulgação).