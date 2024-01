A Sanepar informa que, na tarde desta sexta-feira (19), uma parada no fornecimento de energia elétrica no reservatório de água tratada Cachoeira afeta o abastecimento nos bairros de nome Cachoeira, em Curitiba e em Almirante Tamandaré.

A previsão é de que a energia seja restabelecida em torno das 18 horas, com normalização do abastecimento de água em torno das 22 horas. A orientação é para uso consciente da água. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

