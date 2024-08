Queda de avião? Bombeiros do Paraná fazem buscas após estrondo e fumaça

O Corpo de Bombeiros do Paraná está investigando uma possível queda de avião na Serra do Mar, na região de Morretes, no litoral do Paraná. O acidente teria acontecido no início da tarde desta quinta-feira (01).

A ocorrência ainda está em andamento. Duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foram mobilizadas. Ao todo, 11 bombeiros estão efetuando buscas no local, sendo sete do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) e quatro do 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB), do Litoral.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, há fumaça no local e a região apresenta pouca visibilidade. Por conta disso, eles ainda não conseguiram identificar se realmente se trata da queda de uma aeronave.

Além de tentar sobrevoar o trecho, as equipes também estão utilizando um drone com câmera termal para tentar identificar possíveis vítimas e mais detalhes.

Há relatos de um forte estrondo seguido de fumaça na região de mata.

Mais informações em breve.

