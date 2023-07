A queda de uma árvore na Rua Brigadeiro Franco, em frente ao shopping Curitiba, no centro da cidade, deixou dois semáforos em alerta nesta manhã de quarta-feira (12). Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo informações da prefeitura, a queda da árvore ocorreu no começo do dia, e equipes da Secretaria do Meio Ambiente foram até o local para realizar o corte e remoção da árvore. Ao cair, a árvore atingiu cabos de energia que provocaram a falha dos equipamentos de trânsito.

+Leia mais! Novo ciclone, frente fria e muito frio! Previsão do tempo para Curitiba promete!!

Os prédios ao redor da Praça Osvaldo Cruz não foram atingidos com o problema. Apenas uma faixa da Brigadeiro Franco está bloqueada para a realização do trabalho de limpeza e remoção de galhos. Agentes da Setran orientam o trânsito no local.

