Uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo da Polícia Civil do Paraná nesta quinta-feira (21). Policiais cumpre 10 mandados judiciais contra um grupo criminoso que atuava em Curitiba e Litoral do Paraná. A maioria dos membros da quadrilha eram da mesma família. Eles não tiveram os nomes revelados.

Segundo a Polícia Civil, policiais civis atuantes no Verão Maior Paraná reforçam a operação, que conta com o apoio de policiais militares. São cinco mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão a serem cumpridos. A ação acontece simultaneamente em Guaratuba e Paranaguá, no Litoral, e em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as investigações, os marginais envolvidos são responsáveis pelo tráfico de drogas em Pontal do Paraná e outras cidades do litoral.

A PCPR apurou que a organização criminosa é liderada por integrantes de uma mesma família, ligados a homicídios ocorridos em 2021, 2022 e 2023.

