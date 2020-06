Dez mandados de prisão e outros nove de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela Polícia Civil do Paraná desde cedo em Curitiba e em Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, Piraquara e São José dos Pinhais, na região metropolitana. A quadrilha é suspeita de aplicar golpes durante a venda de utensílios de cozinha feita de porta em porta. Quatorze pessoas buscaram a delegacia denunciando o golpe, mas as vítimas podem ser maiores após a operação.

Os marginais simulavam as vendas apenas no crédito. Segundo a Polícia, eles ofereciam lençóis, panelas, toalhas, entre outros utensílios. Quando a vítima colocava o cartão e a senha, os marginais simulavam uma falha na transação e “tentava” novamente com outro valor. A ação era repetida diversas vezes cada vez com valores mais altos.

Segundo as investigações, os marginais indivíduos se dividiam em três equipes para a realização dos crimes. Uma delas usava um Ford Fusion, outra, um Fiat Pálio, e última atuava com Fiat Punto, este supostamente com indícios de adulteração de placas.

A Polícia segue cumprindo os mandados. Uma das buscas, inclusive, ainda está sendo cumprida em Embu das Artes, no estado de São Paulo.