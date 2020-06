Com as unidades de terapia intensiva (UTI) de dois de seus principais hospitais lotadas nesta terça-feira (23), Curitiba vê a covid-19 avançar. Os números atualizados nesta tarde também confirmam o aumento no número de mortes e de curitibanos infectados com a doença. Com mais duas vítimas e 266 novos resultados positivos, a capital paranaense tem 116 óbitos e 3.298 confirmações de contaminação por novo coronavírus, desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos SUS exclusivos para covid-19 é de 75% nesta terça.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 1.886 moradores da cidade já estão sem sintomas e recuperados da doença. Na capital, 437 casos ainda são investigados e outras 2.671 suspeitas de covid-19 foram descartadas.

Novas mortes

Mais duas pessoas moradoras de Curitiba perderam a batalha para o novo coronavírus. As vítimas são um homem de 60 anos, que tinha câncer e uma mulher de 56 anos, sem doenças crônicas. Ambos estavam internados em estado grave.

De acordo com a Secretaria de Saúde, uma das mortes aconteceu no último domingo (21) e teve a confirmação do teste da covid-19 registrada hoje. O outro óbito ocorreu nesta terça-feira. Além das 116 mortes confirmadas, 401 óbitos foram descartados e sete seguem em investigação.

Internados

Em Curitiba, há hoje 277 pacientes infectados com covid-19, internados em hospitais públicos e privados, e 92 deles ocupam leitos de unidades de terapia intensiva (UTI). Conforme dados da SMS, dos 223 leitos de UTI do SUS exclusivos para covid-19, 167 estão ocupados nesta terça-feira, incluindo os 92 pacientes com diagnóstico confirmados de covid-19 e mais 75 pessoas que ainda aguardam o resultado dos exames.

Ainda segundo as autoridades de saúde municipais, todos os pacientes que dão entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados. Na cidade, há hoje, segundo a SMS, 56 leitos de UTI disponíveis para pacientes com suspeita ou confirmação da doença.

