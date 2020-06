Dois dos principais hospitais de Curitiba com leitos destinados a pacientes com covid-19 chegaram a 100% de ocupação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Um é o Hospital do Trabalhador, no bairro Portão, referência do governo do estado no tratamento de coronavírus, o outro é o Hospital Evangélico Mackenzie, uma das unidades de saúde mais importantes da capital. Os dados são do último boletim da doença divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa) segunda-feira (22).

Outros hospitais da capital, como por exemplo o Hospital Erasto Gaertner, chegaram na marca de 80% de ocupação dos leitos de coronavírus. O Hospital da Cruz Vermelha estava com 86% de ocupação segunda-feira. E o Hospital do Idoso estava com 93% dos leitos ocupados.

Em São José dos Pinhais, na região metropolitana, o Hospital Municipal também chegou a 100% de ocupação em leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus. O levantamento da Sesa também acompanha os leitos de enfermaria, que abrigam casos mais leves da covid-19.

Segundo o Evangélico Mackenzie, a ocupação dos leitos de UTI tem sido dinâmica. Não foi a primeira vez que a totalidade dos leitos foi ocupada. De acordo com o hospital, isso varia de acordo com a evolução dos casos. Em nota, o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie informa que dos 23 pacientes internados na unidade da UTI, sete são casos confirmados, cinco tiveram resultados descartados e 11 em investigação. No mesmo hospital, dos 48 leitos de enfermaria disponibilizado para o tratamento da covid-19, 30 estão ocupados, o que representa uma taxa de 88% de lotação na enfermaria.

Dados da Sesa sobre leitos de hospitais na Grande Curitiba

Hospital Erasto: 10 leitos de UTI com 8 ocupados (80%). 30 leitos de enfermaria com 9 ocupados (30%).

Hospital do Trabalhador 22 leitos de UTI com todos ocupados (100%). 34 leitos de enfermaria com 30 ocupados (taxa de 88%).

Hospital Evangélico: 23 leitos de UTI com todos ocupados (100%). 48 leitos de enfermaria com 34 ocupados (71%).

Hospital de Reabilitação – anexo Trabalhador: 52 leitos de UTI com 41 ocupados (79%). 32 leitos de enfermaria com 10 ocupados (31%).

Hospital do Idoso: 30 leitos de UTI com 28 ocupados (93%).

Hospital da Cruz Vermelha: 7 leitos de UTI com 6 leitos ocupados (86%). 10 leitos de enfermaria com 7 ocupados (70%).

Hospital Santa Casa: 10 leitos de UTI com 7 ocupados (70%). 10 leitos de enfermaria com 9 ocupados (90%).

Hospital de Clínicas: 48 leitos de UTI com 31 ocupados (65%). 47 leitos de enfermaria com todos ocupados (100%).

Hospital Municipal de São José dos Pinhais: 10 leitos de UTI com todos ocupados (100%).

Hospital do Rocio (Campo Largo): 103 leitos de UTI com 65 ocupados (63%). 212 leitos de enfermaria com 71 ocupados (33%).

