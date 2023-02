Após a pausa na pandemia de coronavírus, o Psycho Carnival de Curitiba está de volta e o evento está marcado para começar no dia 16 de fevereiro, uma quinta-feira. Serão cinco dias para celebrar a música, a amizade e a diversão após dois anos de cancelamentos. Esse é o objetivo da 22.ª edição do tradicional festival curitibano. A programação oficial é do Jokers Pub.

Segundo a organização, serão 39 atrações, de seis países diferentes. Entre os destaques nacionais, estão o tradicional punk rock da banda gaúcha Os Replicantes e dos curitibanos do No Milk Today, além do grupo paulista Kães Vadius (um dos precursores do psychobilly brasileiro).

Entre as oito bandas internacionais que farão partes do festival, estão o Disturbance (Países Baixos), Damage Done by Worms (Alemanha) e 13 Bats (Espanha).

Além dos shows da programação oficial, o festival também terá eventos paralelos no bar Lado B, nas Ruínas de São Francisco, no bar Cão Velho, no Teatro Universitário de Curitiba (TUC) e no bar Janaíno Vegan.

Os ingressos promocionais já estão à venda na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 120 (individual) e parcelamento em até 12x no cartão. Esses preços são válidos até o dia 15 de fevereiro.

A edição de 2023 é inteiramente dedicada ao baixista do trio curitibano Os Catalépticos, Gus Tomb, que faleceu em 2021, e contará com várias homenagens ao lendário músico paranaense que influenciou instrumentistas de todo o mundo.

“O Psycho Carnival é muito importante para marcar a retomada cultural que está acontecendo no Brasil. Uma das principais características dos festivais de psychobilly é a questão do encontro dos integrantes da cena. É o momento no qual as pessoas se deslocam até de outros países para se reunirem. Todos estavam com muitas saudades e, por isso, essa volta nos deixa muito felizes!”, diz um dos organizadores do Psycho Carnival, o músico e produtor Vlad Urban.

Tradição

Uma das provas que demonstram o grau de expectativa da cena internacional em relação ao Psycho Carnival aconteceu no início de novembro, quando a organização anunciou que o festival seria realizado.

Desde então, várias bandas sul-americanas, norte-americanas e europeias entraram em contato para se colocar à disposição para tocar no evento.

Esse interesse fez com que a grade de shows fosse aumentada de cinco, como tradicionalmente acontece, para sete shows por noite, ratificando a reputação que o Psycho Carnival conquistou em todo o mundo nas 21 edições que foram realizadas até hoje.

Outro fato que mostra a importância do Psycho Carnival para a cena cultural brasileira é a presença da banda alemã Pisscharge. Formada na cidade de Hannover, o grupo conta com a ex-vocalista do grupo curitibano AAAA Malencarada, Kassandra, e está vindo ao Brasil por meio de um projeto cultural do Goethe-Institut, de Munique.

Porém, essa parceria só foi possível porque a sede do Goethe em Curitiba foi consultada e passou as melhores informações possíveis sobre o Psycho Carnival.

Dessa maneira, a matriz alemã da instituição, que fica em Munique, concedeu o apoio financeiro para que o Pisscharge viesse ao Brasil. “Nós já tivemos algumas parcerias bem-sucedidas com o Vlad Urban e com o festival. Quando eu fui consultada pela nossa matriz, que recebeu o pedido de apoio da banda alemã, o meu aval foi positivo e, desta forma, o fomento foi concedido. Nós ficamos bem contentes!”, diz a diretora do Goethe de Curitiba, Claudia B. I. Römmel.

Programação

Quinta-feira (16)

Jokers Pub – Noite do Esquenta

22h – Hillbilly Rawhide (Curitiba)

21h – Double Shot (Curitiba)

20h – Cavaleiros Temporários (Curitiba)

Sexta-feira (17)

Jokers Pub – 1ª Noite

01h/2h – Replicantes (Porto Alegre)

0h/0h45h – No Milk Today (Curitiba)

23h/23h45 – 13 Bats (Espanha)

22h/22h45 – Mongo (Curitiba)

21h/21h40 – Tampa do Caixão (Joinville)

20h/20h35 – Cowboys From Hell (Colômbia)

19h/19h30 – Vurtu (Piracicaba)

Sábado (18)

TUC – 10h – Workshop sobre videoclipe – Cleiner Micceno

Cão Véio – 12h – Almoço de Confraternização

15h – Eles Mesmos (Curitiba)

Lado B – 16h – Wi-fi Kills (Curitiba)

Janaíno Vegan – 15h – DJ Jeferson Red Star (São Paulo)

Jokers Pub – Psycho Carnival 2ª Noite

1h/2h – Sick Sick Sinners (Curitiba)

0h/0h45 – Flicts (São Paulo)

23h/23h45 – Frenetic Trio (Londrina)

22h/22h45 – Church Of Confidence (Alemanha)

21h/21h40 – Sangue de Androide (São Paulo)

20h/20h35 – Stompin’ Mutants (Londrina)

19h/19h30 – The Edwoods (São Paulo)

Domingo (19)

TUC – 10h – Workshop sobre videoclipe – Cleiner Micceno

Ruínas de São Francisco

14h – Kráppulas (Curitiba)

13h – Cigarras (Curitiba)

12h – Big Bull & His Selfish Band (Uberlândia)

11h – DJ Fabio Zanetti

Tarde Lado B

16h – Zabilly (Colombo)

Esquenta no Janaíno Vegan

15h – DJ Kelley Joy (Curitiba)

Jokers Pub – Psycho Carnival 3ª Noite

1h/2h – Ovos Presley (Curitiba)

0h/0h45 – The Mullet Monster Mafia (Piracicaba)

23h/23h45 – Disturbance (Países Baixos)

22h/22h45 – Agrotóxico (São Paulo)

21h/21h40 – Rat Demons (Colômbia)

20h/20h35 – Run Devil Run (São Paulo)

19h/19h30 – Diablos Suicidas (Chile)

Segunda-feira (20)

TUC – 10h – Workshop sobre videoclipe – Cleiner Micceno

Tarde Lado B

16h – Resistentes (Rio Claro)

Esquenta no Janaíno Vegan

15h – DJ Therencio (Rio de Janeiro)

Jokers Pub – Psycho Carnival Última Noite

1h/2h – Damage Done By Worms (Alemanha)

0h/0h45 – Kães Vadius (São Paulo)

23h/23h45 – Red Lights Gang (São Paulo)

22h/22h45 – Billys Bastardos (Londrina)

21h/21h40 – Pisscharge (Alemanha)

20h/20h35 – Fish’n Creepers (Curitiba)

19h/19h30 – Psycho Daime (Curitiba)