Negócios

Projeto de R$ 320 milhões terá novo supermercado e lojas em Curitiba

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giselle Ulbrich - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 01/10/26 16h45
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Atuba Mall
Atuba Mall está no entroncamento de cinco cidades e terá mais de 70 mil metros quadrados de área construída. (Crédito: Divulgação / Imobiliária Estruturar)

Um terreno de quase 15 mil m² no bairro Atuba vai receber um empreendimento inédito na cidade: o Atuba Mall. Batizado como “mall multiuso”, o projeto reúne em um único complexo moradia para idosos, centro médico, supermercado, escritórios, academia, praça de alimentação e um strip mall (centro comercial com lojas a céu aberto) de lojas e serviços, distribuídos por mais de 72 mil m² de área construída.

O investimento, sem contar o valor do terreno, é de aproximadamente R$ 320 milhões. O projeto foi revelado durante a festa de 18 anos da Estruturar Imóveis Comerciais, imobiliária que intermediou a negociação do terreno e atuou como consultora no desenvolvimento do empreendimento.

Mesmo evento em que a empresa também apresentou o projeto do Pátio Vêneto e da futura UPA Santa Felicidade e celebrou a marca de R$ 1,5 bilhão em negócios built-to-suit (constrói para alugar).

Por que o Atuba

O terreno do empreendimento fica na Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, no bairro Atuba, a cerca de 15 minutos do centro de Curitiba, com acesso direto à Linha Verde e a apenas 400 metros do Trevo do Atuba. A localização é o principal argumento comercial do projeto: o ponto tem fácil ligação com cinco municípios: Curitiba, Colombo, Campina Grande do Sul, Pinhais e Quatro Barras. Além disso, tem uma microrregião de influência com mais de 800 mil habitantes.

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Mais de 25 mil veículos passam diariamente em frente ao terreno, que também fica ao lado do Parque Atuba. Segundo o material do projeto, três pesquisas de mercado já foram realizadas na região, todas com índice de absorção acima de 90%.

Várias atividades

O Atuba Mall reúne sete diferentes usos em um só complexo: um mercado, um centro médico, um edifício de escritórios, uma academia, um strip mall de lojas e serviços, um supermercado da rede Muffato, uma praça de alimentação e uma torre residencial voltada para idosos, batizada de Senior Living.

Das sete frentes, apenas os apartamentos do Senior Living serão vendidos. Todos os demais espaços, incluindo as lajes corporativas, o supermercado, os consultórios médicos e as lojas do strip mall, serão destinados exclusivamente à locação.

A torre residencial ocupa a maior fatia da área construída do complexo, com apartamentos de 1 e 2 quartos, de 50 m² a 94 m², além de unidades garden de até 122 m². O prédio terá estrutura própria de lazer e bem-estar, com salão de festas, espaço pet, academia, horta, biblioteca, área de fisioterapia e serviços como coworking.

O centro médico ocupa a segunda maior área do projeto, com consultórios de 25 m² a 105 m² distribuídos por diversos pavimentos. Já os escritórios têm lajes de 497 m² a 777 m², e o strip mall, voltado a lojas e serviços de conveniência, terá espaços de 32 m² a 225 m².

Obra sem data de início confirmada

O cronograma do Atuba Mall ainda depende do início das obras, sem previsão fechada. Segundo a Estruturar, a expectativa é de que a construção comece dentro de aproximadamente um ano, com prazo de conclusão de três anos a partir dessa data.

O empreendimento também prevê uma estrutura robusta de estacionamento, com quase mil vagas distribuídas por quatro pavimentos, entre subsolos e o térreo do complexo.

Veja fotos do projeto:

Atuba Mall
Projeto inovador: mall terá o primeiro senior living de Curitiba, para moradores 60+. (Crédito: Divulgação / Imobiliária Estruturar)
Atuba Mall
Imobiliária Estruturar confirma que supermercado do mall será da bandeira Muffato. (Crédito: Divulgação / Imobiliária Estruturar)
Atuba Mall
Atuba Mall terá moradia para idosos, centro médico, supermercado, escritórios, academia, praça de alimentação e um strip mall de lojas e serviços. (Crédito: Divulgação / Imobiliária Estruturar)
Atuba Mall
Atuba Mall será construído em terreno de 15 mil metros quadrados no bairro Atuba. (Crédito: Divulgação / Imobiliária Estruturar)

Muffato como loja âncora

Segundo o material de apresentação do projeto, o mercado do térreo, com mais de 2.500 m² de loja, terá como âncora uma unidade da rede Super Muffato. A reportagem procurou a rede para confirmar detalhes da operação e aguarda informações.

O empreendimento é assinado pela Strobel Desenvolvimento Urbano e pela Estruturar Imóveis Comerciais, responsáveis pelo planejamento, estruturação e incorporação do projeto, que também atuarão na comercialização e locação dos espaços. O projeto arquitetônico é da Gustavo Pinto Arquitetura, com consultoria da Bioeng para as áreas de centro médico e Senior Living, gerenciamento da S.Buerger e construção a cargo da THÁ.

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