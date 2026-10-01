Projeto de R$ 320 milhões terá novo supermercado e lojas em Curitiba

Um terreno de quase 15 mil m² no bairro Atuba vai receber um empreendimento inédito na cidade: o Atuba Mall. Batizado como “mall multiuso”, o projeto reúne em um único complexo moradia para idosos, centro médico, supermercado, escritórios, academia, praça de alimentação e um strip mall (centro comercial com lojas a céu aberto) de lojas e serviços, distribuídos por mais de 72 mil m² de área construída.

O investimento, sem contar o valor do terreno, é de aproximadamente R$ 320 milhões. O projeto foi revelado durante a festa de 18 anos da Estruturar Imóveis Comerciais, imobiliária que intermediou a negociação do terreno e atuou como consultora no desenvolvimento do empreendimento.

Mesmo evento em que a empresa também apresentou o projeto do Pátio Vêneto e da futura UPA Santa Felicidade e celebrou a marca de R$ 1,5 bilhão em negócios built-to-suit (constrói para alugar).

Por que o Atuba

O terreno do empreendimento fica na Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, no bairro Atuba, a cerca de 15 minutos do centro de Curitiba, com acesso direto à Linha Verde e a apenas 400 metros do Trevo do Atuba. A localização é o principal argumento comercial do projeto: o ponto tem fácil ligação com cinco municípios: Curitiba, Colombo, Campina Grande do Sul, Pinhais e Quatro Barras. Além disso, tem uma microrregião de influência com mais de 800 mil habitantes.

Mais de 25 mil veículos passam diariamente em frente ao terreno, que também fica ao lado do Parque Atuba. Segundo o material do projeto, três pesquisas de mercado já foram realizadas na região, todas com índice de absorção acima de 90%.

Várias atividades

O Atuba Mall reúne sete diferentes usos em um só complexo: um mercado, um centro médico, um edifício de escritórios, uma academia, um strip mall de lojas e serviços, um supermercado da rede Muffato, uma praça de alimentação e uma torre residencial voltada para idosos, batizada de Senior Living.

Das sete frentes, apenas os apartamentos do Senior Living serão vendidos. Todos os demais espaços, incluindo as lajes corporativas, o supermercado, os consultórios médicos e as lojas do strip mall, serão destinados exclusivamente à locação.

A torre residencial ocupa a maior fatia da área construída do complexo, com apartamentos de 1 e 2 quartos, de 50 m² a 94 m², além de unidades garden de até 122 m². O prédio terá estrutura própria de lazer e bem-estar, com salão de festas, espaço pet, academia, horta, biblioteca, área de fisioterapia e serviços como coworking.

O centro médico ocupa a segunda maior área do projeto, com consultórios de 25 m² a 105 m² distribuídos por diversos pavimentos. Já os escritórios têm lajes de 497 m² a 777 m², e o strip mall, voltado a lojas e serviços de conveniência, terá espaços de 32 m² a 225 m².

Obra sem data de início confirmada

O cronograma do Atuba Mall ainda depende do início das obras, sem previsão fechada. Segundo a Estruturar, a expectativa é de que a construção comece dentro de aproximadamente um ano, com prazo de conclusão de três anos a partir dessa data.

O empreendimento também prevê uma estrutura robusta de estacionamento, com quase mil vagas distribuídas por quatro pavimentos, entre subsolos e o térreo do complexo.

Veja fotos do projeto:

Projeto inovador: mall terá o primeiro senior living de Curitiba, para moradores 60+. (Crédito: Divulgação / Imobiliária Estruturar) Imobiliária Estruturar confirma que supermercado do mall será da bandeira Muffato. (Crédito: Divulgação / Imobiliária Estruturar) Atuba Mall terá moradia para idosos, centro médico, supermercado, escritórios, academia, praça de alimentação e um strip mall de lojas e serviços. (Crédito: Divulgação / Imobiliária Estruturar) Atuba Mall será construído em terreno de 15 mil metros quadrados no bairro Atuba. (Crédito: Divulgação / Imobiliária Estruturar)

Muffato como loja âncora

Segundo o material de apresentação do projeto, o mercado do térreo, com mais de 2.500 m² de loja, terá como âncora uma unidade da rede Super Muffato. A reportagem procurou a rede para confirmar detalhes da operação e aguarda informações.

O empreendimento é assinado pela Strobel Desenvolvimento Urbano e pela Estruturar Imóveis Comerciais, responsáveis pelo planejamento, estruturação e incorporação do projeto, que também atuarão na comercialização e locação dos espaços. O projeto arquitetônico é da Gustavo Pinto Arquitetura, com consultoria da Bioeng para as áreas de centro médico e Senior Living, gerenciamento da S.Buerger e construção a cargo da THÁ.