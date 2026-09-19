Imobiliária completa 18 anos e chega perto de R$ 1,5 bilhão em negócios

Aos 18 anos, a Estruturar Imóveis Comerciais tem pouco em comum com uma imobiliária tradicional. Em vez de atuar principalmente na compra e venda de imóveis residenciais, a empresa de Curitiba escolheu um nicho específico: transformar imóveis comerciais em projetos sob medida para empresas e investidores.

A aposta começou em 2008, quando a empresa iniciou as atividades atendendo redes bancárias. Desde então, ampliou a atuação para varejo, alimentação, supermercados, saúde e órgãos públicos, especializando-se em operações como Built to Suit, Sale & Leaseback, venda, locação e administração de imóveis comerciais.

O resultado, segundo o diretor-executivo Sérgio Roberto Zimmermann, é de aproximadamente 350 negócios viabilizados no modelo Built to Suit, que somam quase R$ 1,5 bilhão em investimentos realizados pelos clientes nos empreendimentos.

“Imóvel comercial não é apenas metro quadrado. É negócio, é estratégia, é a base física de onde outras empresas crescem”, resume Zimmermann.

A empresa completou 18 anos em 29 de agosto e reuniu clientes, parceiros e convidados nesta semana para celebrar a trajetória. O aniversário também marcou o anúncio de uma nova fase da Estruturar, com a criação da Academia Estruturar, programa interno voltado à formação dos funcionários em governança, ética e excelência operacional.

De 27 agências bancárias a projetos sob medida

Um dos primeiros grandes trabalhos da Estruturar foi justamente para uma dos maiores bancos privados do país. Segundo Zimmermann, a empresa participou da implantação de cerca de 27 agências da instituição.

Com a transformação do setor bancário e o fechamento de agências físicas, a Estruturar passou a atender outros segmentos. Vieram redes de varejo, restaurantes, supermercados e, posteriormente, empresas e instituições da área de saúde.

A lógica do negócio, porém, permaneceu a mesma: entender o que o cliente precisa e encontrar ou viabilizar o imóvel adequado para aquela operação.

No Built to Suit, por exemplo, o imóvel é desenvolvido de acordo com as necessidades do futuro ocupante, que normalmente assume a locação por um período determinado. É um modelo que exige uma relação mais longa entre proprietário, investidor e empresa.

“Nosso cliente não quer simplesmente fazer um negócio. Ele quer saber se o investimento que está fazendo tem rentabilidade, se vale a pena fazer um investimento imobiliário e não aplicar em outro tipo de investimento”, explica Zimmermann.

Essa relação de longo prazo acabou se tornando uma das marcas da empresa. O executivo conta que há investidores que já realizaram mais de dez operações de Built to Suit com a Estruturar.

Sérgio Roberto Zimmermann, diretor-executivo e proprietário da Imobiliária Estruturar. (Crédito: Giselle Ulbrich / Colaboração)

Empresa dobrou de tamanho em quatro anos

O crescimento acelerou nos últimos anos. Entre 2021 e 2025, a Estruturar dobrou de tamanho, segundo Zimmermann. A expansão trouxe também um novo desafio: estruturar internamente uma empresa que cresceu rapidamente.

Foi nesse contexto que surgiu a Academia Estruturar, apresentada oficialmente durante a comemoração dos 18 anos. A iniciativa será responsável pela formação contínua dos colaboradores em temas como governança, ética e processos. A proposta é que esses conceitos não fiquem restritos à direção da empresa, mas façam parte da rotina de todas as áreas.

“Não basta crescer, é preciso crescer com solidez”, afirmou Zimmermann durante o evento.

O programa também prevê processos revisados, controles mais robustos e auditorias externas permanentes nos contratos. A professora Deise Bautzer lidera a iniciativa.

65 projetos de Built to Suit

Ao longo dos 18 anos, a Estruturar já participou de 65 projetos de Built to Suit em diferentes cidades. A maior parte está em Curitiba e no Paraná, mas a atuação também chegou a municípios como Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Paranaguá, além de projetos em Santa Catarina, incluindo Balneário Camboriú, Blumenau e Joinville.

A especialização levou a empresa a atuar em projetos bastante diferentes entre si, de agências bancárias a unidades de varejo e estruturas de saúde. Um dos trabalhos mais recentes é justamente o projeto do Pátio Vêneto e da futura UPA Santa Felicidade, em Curitiba, revelado durante a festa de aniversário. A operação reúne um centro comercial e uma unidade de saúde em um terreno de mais de 8 mil metros quadrados.

Para Zimmermann, o papel da Estruturar vai além da intermediação imobiliária. A empresa procura estudar fluxo de pessoas, veículos e densidade demográfica antes de definir um projeto comercial. “Esses três pilares sustentam o varejo”, afirma.