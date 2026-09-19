Gigante do agro no Paraná investe R$ 20 milhões e triplica Centro de Distribuição

Uma das empresas paranaenses que atuam nos bastidores da cadeia de proteínas animais acaba de dar um salto de tamanho. A Unifrango inaugurou nesta quinta-feira (17) a ampliação do seu Centro de Distribuição em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, em um investimento superior a R$ 20 milhões, feito integralmente com recursos próprios.

Com a nova etapa, que faz parte da comemoração de 25 anos da empresa, o complexo passou de 8 mil para 24 mil posições-pallet, triplicando a capacidade de armazenamento desde a inauguração, em 2013. Assim, o Centro de Distribuição agora ocupa uma área total de 22 mil metros quadrados.

A expansão deve ter impacto direto nos negócios. Conforme o presidente da Unifrango, Hugo Bongiorno, a expectativa é que a nova capacidade ajude a levar o faturamento da companhia dos atuais R$ 70 milhões para mais de R$ 100 milhões até 2028.

O investimento também dá continuidade a um movimento iniciado nos últimos anos. Desde 2023, a empresa já destinou mais de R$ 40 milhões à expansão do centro logístico.

De 8 mil para 24 mil posições

A estrutura de Apucarana nasceu para atender uma necessidade das empresas ligadas à Unifrango: ampliar a capacidade de armazenagem à medida que os frigoríficos aumentam a produção.

Ao longo dos anos, portanto, o perfil do CD também mudou. Se inicialmente a estrutura era dedicada exclusivamente a produtos congelados, hoje o complexo atende congelados, resfriados, produtos para atacado e varejo e produtos secos. A diversificação fez com que a empresa criasse inclusive um armazém específico para produtos secos dentro do complexo.

A nova ampliação acrescentou 4 mil posições-pallet à estrutura e modernizou as áreas de armazenamento e refrigeração. O projeto também incorporou sistemas automatizados para gestão de estoque e separação de pedidos.

Na prática, o aumento da capacidade permite que os clientes da Unifrango tenham acesso a uma estrutura logística maior sem precisar ampliar individualmente seus próprios armazéns.

“Ampliamos a estrutura e diversificamos os serviços para dar suporte aos acionistas”, explica Bongiorno.

Um dos maiores CDs do Paraná

Localizado às margens da BR-376, Apucarana ocupa uma posição estratégica para a operação logística da empresa, no eixo que conecta diferentes regiões do Paraná. Conforme a Unifrango, o centro de distribuição é hoje o segundo maior do Paraná e está entre os dez maiores do Brasil em sua categoria.

E ampliação recém-inaugurada não deve ser o último grande investimento da Unifrango em Apucarana. A diretoria já aprovou que os dividendos referentes ao exercício de 2026 sejam destinados a novos investimentos. Entre os projetos em estudo está a construção de um terminal multimodal, iniciativa que, conforme Bongiorno, depende ainda de aprovações de órgãos públicos.

A empresa também trabalha para diversificar o uso da estrutura, inclusive com possíveis operações voltadas a armazéns de marketplace, e busca novas habilitações para ampliar os destinos de exportação. Atualmente, os produtos da Unifrango chegam a mais de 120 países, conforme a companhia. Um dos processos em andamento é o de habilitação para operações destinadas à China.