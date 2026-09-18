UPA Santa Felicidade será integrada a centro comercial; veja imagens do projeto

Quem passa pela esquina da Via Vêneto com a Rua Madre Clélia Merloni, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, provavelmente já se perguntou o que um dia seria feito naquele grande terreno, vazio há décadas. A resposta começa a ganhar forma. As imagens do projeto que vai ocupar a área foram reveladas nesta semana e mostram um empreendimento que reunirá a futura UPA Santa Felicidade e um novo centro comercial, o Pátio Veneto.

O projeto foi apresentado durante a festa que marcou os 18 anos da Estruturar Imóveis Comerciais, imobiliária responsável pela intermediação do negócio. A área, de 8.302,56 metros quadrados, fica em uma das esquinas mais movimentadas do bairro, em frente à Rua da Cidadania e ao lado do Terminal de Santa Felicidade.

A UPA foi anunciada pelo prefeito Eduardo Pimentel em março como a décima unidade de pronto atendimento de Curitiba. Agora, o projeto arquitetônico mostra como a área será ocupada.

Centro comercial terá 15 lojas

Batizado de Pátio Veneto, o centro comercial terá área total de 4.327,02 metros quadrados, com 1.804,86 m² de área construída e 1.561,60 m² de área bruta locável. Serão 15 lojas, com tamanhos bastante diferentes, entre 16 m² e 668 m². O empreendimento também terá 57 vagas de estacionamento.

A proposta, segundo a arquiteta Sabrina Slompo, da Sasis Arquitetura e responsável pelo projeto, foi aproveitar a localização privilegiada e criar um centro de serviços com diferentes tipos de operações, em vez de concentrar o espaço em lojas de grande porte.

A expectativa é de um mix de comércio e serviços que aproveite o movimento gerado tanto pelo terminal e pela Rua da Cidadania quanto pela própria UPA.

A Estruturar já trabalha na prospecção de empresas para ocupar os espaços. Segundo Sérgio Roberto Zimmermann, diretor-executivo da imobiliária, uma grande rede de farmácias está em negociações avançadas para uma das lojas de esquina.

Veja imagens do Pátio Veneto:

Pátio Veneto, em Santa Felicidade. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) Estacionamento de centro comercial em Santa Felicidade deverá ter 57 vagas de estacionamento. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) Loja âncora de centro comercial deverá ser uma farmácia. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) Centro comercial fica em esquina com alto movimento de carros e pessoas em Santa Felicidade. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) Centro comercial terá 15 lojas para locação, de 16 a 600 metros quadrados. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) Terreno onde será a UPA Sante Felicidade e o Pátio Veneto pertence à famíla Bertolli. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) Pátio Veneto e UPA Santa Felicidade ficarão ao lado do terminal de ônibus (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) Centro comercial terá 15 lojas para locação, de 16 a 600 metros quadrados. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) Centro comercial Pátio Veneto terá área total de 4.327,02 metros quadrados, sendo 1.804,86m² de área construída e 57 vagas de estacionamento. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos)

UPA Santa Felicidade terá quase 4 mil m²

Do outro lado do projeto estará a nova UPA Santa Felicidade. A unidade terá área total de 3.975,54 metros quadrados, sendo 2.585,38 m² de área construída, além de 43 vagas de estacionamento.

O projeto da Prefeitura prevê dois pavimentos e uma estrutura com recepção, consultórios, salas de classificação de risco, vacinação, raio-X, emergência, observação, isolamento e áreas administrativas. A unidade deverá atender principalmente a população da Regional Santa Felicidade, que reúne cerca de 400 mil usuários cadastrados no SUS Curitibano.

A localização foi um dos principais motivos para a escolha do terreno. Em março, ao anunciar a UPA, a Prefeitura destacou justamente a proximidade com a Rua da Cidadania e o terminal urbano. A expectativa oficial é de 300 a 400 atendimentos por dia.

Veja imagens externas da UPA Santa Felicidade:

Área total da UPA Santa Felicidade será de 3.975,54 metros quadrados. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) UPA Santa Felicidade será integrada ao centro comercial Pátio Veneto. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) UPA Santa Felicidade terá 43 vagas de estacionamento. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) UPA Santa Felicidade será integrada a centro comercial. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) UPA Santa Felicidade terá 2.585,38 m² de área construída e 43 vagas de estacionamento.. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos)

Terreno da família Bertolli ficou décadas vazio

A transformação também encerra uma longa espera para quem vive ou trabalha em Santa Felicidade. De acordo com Sérgio Zimmermann, foi ele quem identificou a oportunidade e procurou a família Bertolli, proprietária do terreno, para apresentar uma nova possibilidade de ocupação.

Segundo o empresário, a família já havia estudado outro projeto para o local, incluindo um hotel, mas acabou mudando de planos diante da oportunidade de receber a UPA e desenvolver o centro comercial.

“O local tem os três pilares do varejo: fluxo de pessoas, fluxo de veículos e densidade demográfica”, explicou Zimmermann.

A implantação da UPA acabou sendo o ponto de partida para a reformulação do terreno. Para Sabrina Slompo, a chegada dos dois empreendimentos também representa a revitalização de uma área que permaneceu sem utilização por muitos anos.

Obra deve ficar pronta em 2028

O centro comercial será executado pelas incorporadoras Roma e AFB, com projeto arquitetônico de Sabrina Slompo e Sasis Arquitetura. Segundo a equipe responsável pelo projeto, a construção completa deve levar entre um ano e meio e dois anos, colocando a conclusão dos empreendimentos na janela de 2028.

Só o Pátio Veneto deverá consumir mais de R$ 15 milhões em custos de construção, sem considerar o valor do terreno, que já pertence à empresa responsável pelo empreendimento.

Área total do terreno onde ficará UPA Santa Felicidade e Pátio Veneto é de 8.302,56 metros quadrados. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos) UPA Santa Felicidade será integrada a centro comercial. (Crédito: Divulgação / Estruturar e Sasis Arquitetos)