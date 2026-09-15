Madalosso planeja abrir oito novos restaurantes e mira expansão para outros estados

O tradicional rodízio italiano do Madalosso, que opera em Curitiba, pode ganhar novos endereços pelo Brasil nos próximos anos. A família Madalosso planeja abrir oito novas unidades próprias até 2031, como parte de uma estratégia que prevê praticamente dobrar o faturamento do grupo. A informação foi revelada exclusivamente à Tribuna do Paraná pela CEO da empresa, Mariana Werner.

O plano de expansão está diretamente ligado ao momento atual da marca. O Projeto à Mesa, que começa nesta quarta-feira (16) no Salão Roma, em Santa Felicidade, e oferece pratos individuais à la carte, não é apenas um teste para entender se o público quer comer menos ou experimentar outro formato. É também uma maneira de avaliar modelos que poderão fazer parte das futuras unidades do Madalosso.

“Temos isso no planejamento estratégico para os próximos cinco anos. Temos a meta de dobrar o faturamento com a abertura de mais oito unidades próprias”, afirma Mariana.

A expansão deve acontecer em duas etapas. Nos próximos dois anos, o foco continuará sendo Curitiba. Depois, a intenção é levar a marca para outras cidades e estados. Santa Catarina está entre os primeiros destinos no radar. “Com certeza, Santa Catarina vai ter algo de Madalosso”, adianta a CEO.

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Um Madalosso para cada ocasião

A expansão não deverá seguir um único modelo. Segundo Mariana, a empresa trabalha atualmente com três formatos de operação: o Express, presente em shoppings, praças e unidades de rua, inclusive em contêineres com drive-thru; a chamada cantineta, inspirada no antigo Velho Madalosso, com ambiente menor e mais intimista; e um formato maior, mais imponente e próximo da experiência tradicional de Santa Felicidade.

Nas novas cidades, a ideia é apostar em restaurantes de grande porte, mas sem necessariamente repetir a dimensão do complexo de Santa Felicidade. O atual Família Madalosso é reconhecido pelo Guinness Book como o maior restaurante da América Latina, com capacidade para receber 4.630 pessoas simultaneamente em uma área de 7.671 metros quadrados.

O cardápio também poderá combinar os dois formatos. A empresa avalia unidades que tenham rodízio e à la carte, seja no mesmo estabelecimento ou em operações diferentes. A experiência com o à la carte já apresentou bons resultados nos modelos Express e em unidades instaladas em shopping centers.

“Rodízio faz parte do nosso DNA e nunca vamos mudar. Mas vimos que existe possibilidade de galgar novos formatos”, explica Mariana.

Mudança de hábito acelerou discussão

O movimento ocorre em meio a mudanças nos hábitos de alimentação. Mariana afirma que o Madalosso percebeu uma redução na quantidade de comida consumida por pessoa, mas não uma queda proporcional no número de clientes. A empresa fez uma pesquisa para entender os motivos que influenciam a frequência aos restaurantes e identificou que o principal impacto atualmente é financeiro, e não o uso das chamadas “canetas” para emagrecimento.

Ainda assim, a mudança de comportamento entrou no radar. Há cerca de 45 dias, o rodízio ganhou novas inclusões, como salada de folhas com peito de frango, contrafilé com molho de ervas finas e parmegiana. A salada atende quem deseja equilibrar a refeição com um prato mais leve, enquanto o filé e a parmegiana agregam mais variadas fontes de proteína ao cardápio.

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O à la carte amplia ainda mais essa possibilidade. Para Mariana, pode ser uma alternativa tanto para quem quer apenas uma porção de polenta em um dia qualquer quanto para uma família que gostaria de ir ao Madalosso, mas não consegue arcar com o rodízio para todos.

“Tem Madalosso para todos”, resume Mariana.

Restaurante Madalosso tem mais de 7 mil metros quadrados de área e capacidade de atender mais de 4.630 pessoas simultaneamente. Foto: Munir Bucair

De três mesas a uma marca que quer ganhar o Brasil

A estratégia representa mais um capítulo de uma história que começou pequena. Criado em 1963, em Santa Felicidade, o primeiro restaurante da família tinha apenas três mesas. Com o crescimento, surgiu o atual complexo, que transformou o nome Madalosso em um dos símbolos gastronômicos de Curitiba e em um importante ponto turístico da cidade.

Hoje, o grupo tem mais de 500 colaboradores. Para a família fundadora, a expansão representa justamente a possibilidade de fazer o Madalosso chegar a mais lugares sem perder aquilo que o tornou conhecido.

Conforme Mariana, os fundadores dona Flora e seu Carlos acompanham os novos movimentos com confiança. A principal recomendação da família é uma só: não mexer nas receitas e manter o padrão de qualidade.

É justamente esse equilíbrio que o grupo terá pela frente nos próximos cinco anos: levar a marca que nasceu com três mesas para oito novos endereços, sem transformar a expansão em perda de identidade. O Projeto à Mesa, portanto, pode ser apenas o primeiro passo dessa nova fase.

Serviço

O período de testes dos pratos à la carte vai de 16 de setembro a 10 de outubro, todos os dias, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h, no Salão Roma, do restaurante. Já o tradicional rodízio continua funcionando normalmente.

O Madalosso fica na Avenida Manoel Ribas, 5875, no tradicional bairro italiano de Santa Felicidade, em Curitiba.