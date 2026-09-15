Empresa especialista em entregas vai abrir unidade logística em Curitiba

A FedEx vai abrir uma nova unidade em Curitiba. A sede é parte de um investimento de mais de R$ 75 milhões feitos no Brasil para ampliar e integrar a rede de transporte internacional e operações de Supply Chain da transportadora. A expansão já chegou ao Paraná com a abertura recente de um centro de serviço em Londrina, Norte do estado.

Segundo a empresa, a unidade curitibana está entre as novas instalações previstas no projeto, que contempla 34 novas unidades em diferentes regiões do país. Até o fim de setembro, também estão previstas operações em Itabuna (BA), João Pessoa (PB), Ribeirão Preto (SP), Aracaju (SE), Goiânia (GO) e Rio de Janeiro (RJ).

Em Curitiba, a nova estrutura funcionará como um centro de serviço multifuncional, integrando operações internacionais e de logística. Entre os serviços estão coleta e entrega de remessas internacionais, estoque avançado e distribuição de última milha para equipamentos de ponto de venda e entregas críticas.

A estratégia amplia a atuação da FedEx em um mercado importante para a logística nacional. A empresa atende atualmente cerca de 500 cidades brasileiras, com aproximadamente 50 filiais entre centros logísticos, estações do serviço internacional e FedEx Ship Center.

Paraná ganha duas novas estruturas

Londrina está entre as cidades que já receberam uma nova unidade dentro do mesmo movimento de expansão. A abertura reforça a presença da FedEx no Paraná, que agora terá Curitiba como mais um ponto estratégico da rede.

A companhia também está ampliando sua estrutura de Supply Chain no país. Em Cajamar (SP), a capacidade do centro logístico passará de 55 mil para 90 mil posições-palete. Já em Jaboatão dos Guararapes (PE), o armazém será ampliado de 16 mil para 26 mil m².

No transporte internacional, a empresa mantém quatro voos semanais próprios entre Viracopos, em Campinas, e Memphis, nos Estados Unidos, seu principal hub global. A partir de lá, a rede conecta o Brasil a mais de 220 países e territórios. Sem contar os 60 vôos semanais saindo de Guarulhos e Viracopos, através de alianças com companhias aéreas, para envios diretos a mais de 50 países.