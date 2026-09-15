Rodovias do Paraná concentram mais de 40 pontos de interdição nesta terça (15)

O cenário das rodovias do Paraná ainda exige atenção dos motoristas nesta terça-feira (15), com interdições, trechos em meia pista e pontos sob risco de deslizamento provocados pelos danos das chuvas. A situação é mais crítica no Vale do Ribeira, onde a PR-092 tem pelo menos 40 pontos de atenção e a BR-476 registra bloqueios e restrições de tráfego.

Além das ocorrências emergenciais, obras e serviços de conservação também podem causar lentidão e interrupções temporárias em diferentes regiões do estado. Na PR-445, em Londrina, uma interdição total está prevista entre Lerroville e Irerê para detonação de rochas, enquanto intervenções em rodovias concedidas incluem serviços de pavimentação, drenagem e operações de “Pare e Siga”.

Confira, a seguir, os pontos de atenção nesta terça-feira (15):

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-092 tem dezenas de pontos de atenção

A PR-092, na região do Vale do Ribeira, apresenta uma situação crítica, com pelo menos 40 pontos de bloqueio parcial, meia pista ou áreas com risco de deslizamento.

O trecho entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul sofreu danos e quedas de barreira. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realiza vistorias e trabalhos emergenciais de remoção nos pontos afetados.

Os motoristas que utilizam a região devem ficar atentos às condições da pista e à sinalização implantada nos locais de intervenção.

PR-445 terá bloqueio para detonação de rochas

Na PR-445, na região de Londrina, está programada uma interdição total temporária entre os quilômetros 32 e 34,7, no trecho entre os distritos de Lerroville e Irerê.

O bloqueio ocorrerá das 8h20 às 9h15 e será necessário para a realização de serviços de detonação de rochas. Motoristas que utilizam a rodovia devem se programar para evitar o trecho durante o período de interrupção.

Rodovias Federais (BRs)

BR-476 tem interdições no Vale do Ribeira

A BR-476, em Adrianópolis, registra interdições e trechos operando em meia pista devido a ocorrências de erosão na pista e quedas de barreiras. Permanecem interditados por completo os trechos dos km 14,5, 5+600m, 46 e 42.

Já em interdição parcial, os motoristas devem se atentar aos trechos dos km 54/55, km 59, km 61, km 70, km 72, km 75, km 78 e km 88. Os quilômetros 97, 102 e 104 também estão sob atenção.

As situações são atendidas em caráter emergencial pelo DNIT. A recomendação é de atenção redobrada ao passar pelos pontos afetados, especialmente nos trechos com circulação em apenas uma faixa.

Obras de concessão provocam lentidão

Além das ocorrências emergenciais, concessionárias mantêm serviços de conservação em diferentes rodovias do Paraná. As intervenções podem provocar estreitamento de faixas e lentidão, principalmente entre 7h e 17h.

Lote 1 da Via Araucária

No Lote 1 da Via Araucária, estão em andamento serviços de fresagem, recomposição de asfalto e drenagem. As intervenções atingem pontos das BR-277, BR-376 e BR-373, com possibilidade de fluxo mais lento nos locais de trabalho.

Lote 4 da EPR Paraná

No Lote 4 da EPR Paraná, os serviços incluem microrevestimento, pavimentação e tapa-buracos. As intervenções podem provocar operações no sistema “Pare e Siga” e lentidão na PR-323, especialmente na região de Cruzeiro do Oeste e Umuarama, e na PR-317, em Diamante do Norte.

Os motoristas devem respeitar a sinalização dos trechos em obras, reduzir a velocidade e redobrar a atenção nas áreas com pista simples e circulação em meia pista.