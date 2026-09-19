Novidade

Dono do Madero confirma novo restaurante em cartão postal do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 19/09/26 17h53
Prefira a Tribuna no Google
imagem mostra uma mulher e um homem, ele sem camisa, segurando taças de vinho com o mar e árvores ao fundo
Dono do Madero, Junior Durski, e a esposa Kehtlen. Foto: Arquivo Pessoal / Instagram

O empresário Júnior Durski, dono da rede de hamburguerias Madero e de outros empreendimentos gastronômicos, vai inaugurar um novo restaurante, em um dos cartões-postais mais bonitos do Paraná. Os detalhes ainda não foram revelados, mas em breve, em plena Baía de Guaratuba, no litoral do estado, o novo Restaurante Durski al Mare.

A informação foi confirmada pela esposa do próprio Durski. “Nós vamos reabrir o Durski. Sim, podem comemorar. Mas será um Durski melhorado, pois será na Baía de Guaratuba. Compramos uma casa lá”, disse Kethlen Durski. “Na melhor vista da Baía, temos que compartilhar essa maravilha. Vamos reabrir o Restaurante Durski, em Guaratuba, em dezembro começamos”, complementou o próprio empresário, na sequência da gravação.

Segundo Kethlen, o espaço será superexclusivo. “Tô muito feliz, cheia de ideias. Será algo muito diferente do que a gente já fez. Tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo e as particularidades do Brasil, o quanto a nossa natureza é especial”, acrescentou, destacando que será um espaço para quem aprecia a boa gastronomia.

+ Leia mais

O Restaurante Durski funcionou de 1999 a 2024 no Largo da Ordem, Centro Histórico de Curitiba. O espaço era especializado em gastronomia ucraniana e polonesa, com pratos autorais e releituras das receitas mais famosas daqueles países.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.