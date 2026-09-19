Dono do Madero confirma novo restaurante em cartão postal do Paraná

O empresário Júnior Durski, dono da rede de hamburguerias Madero e de outros empreendimentos gastronômicos, vai inaugurar um novo restaurante, em um dos cartões-postais mais bonitos do Paraná. Os detalhes ainda não foram revelados, mas em breve, em plena Baía de Guaratuba, no litoral do estado, o novo Restaurante Durski al Mare.

A informação foi confirmada pela esposa do próprio Durski. “Nós vamos reabrir o Durski. Sim, podem comemorar. Mas será um Durski melhorado, pois será na Baía de Guaratuba. Compramos uma casa lá”, disse Kethlen Durski. “Na melhor vista da Baía, temos que compartilhar essa maravilha. Vamos reabrir o Restaurante Durski, em Guaratuba, em dezembro começamos”, complementou o próprio empresário, na sequência da gravação.

Segundo Kethlen, o espaço será superexclusivo. “Tô muito feliz, cheia de ideias. Será algo muito diferente do que a gente já fez. Tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo e as particularidades do Brasil, o quanto a nossa natureza é especial”, acrescentou, destacando que será um espaço para quem aprecia a boa gastronomia.

O Restaurante Durski funcionou de 1999 a 2024 no Largo da Ordem, Centro Histórico de Curitiba. O espaço era especializado em gastronomia ucraniana e polonesa, com pratos autorais e releituras das receitas mais famosas daqueles países.