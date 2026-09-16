Litoral do Paraná ganhará novo museu com vista para a Ponte de Guaratuba

O Litoral do Paraná ganha até o fim de 2026 o Museu da Ponte de Guaratuba. Com investimento de R$ 16,5 milhões, viabilizado via Programa Paraná Competitivo com recursos das empresas Cooperativa Agrária e Renault do Brasil, o espaço está com 53% das obras executadas e vai preservar a memória da construção da ponte, além de homenagear a tradição e as comunidades caiçaras.

O museu nasce como um tributo aos trabalhadores que ergueram a Ponte de Guaratuba e às gerações que acompanharam a transformação do transporte no litoral paranaense. A narrativa da exposição refaz o percurso de mais de 70 anos de história na Baía de Guaratuba, desde o início da travessia por ferry boat, na década de 1960, até a entrega da nova ligação viária.

Além do resgate histórico da obra, o projeto reserva um mezanino inteiramente voltado à memória do município e das comunidades tradicionais. Essa etapa do acervo foi construída com base em depoimentos de moradores que vivenciaram a rotina da região e viram de perto a mudança na dinâmica econômica e social do litoral.

Interior do museu será interativo

A estrutura do museu mistura tecnologia e elementos físicos do cotidiano da obra. Quem visitar o local encontrará uma maquete de 17 metros de comprimento, projeção mapeada, totens holográficos, monitores interativos e um espaço totalmente digital.

Também farão parte da exposição peças reais utilizadas na obra, como equipamentos de segurança dos operários, a camisa do alicerce, o estaio amarelo e até a gaiola usada pelos mergulhadores na fundação da estrutura.

Confira, abaixo, como será o espaço interno:

Foto: Divulgação/SEEC. Foto: Divulgação/SEEC. Foto: Divulgação/SEEC.

Além de abrigar duas exposições permanentes — uma sobre a ponte e outra sobre a cultura caiçara —, o local foi projetado para ser um ponto de encontro e convivência. O público terá acesso a restaurante ou cafeteria, área externa integrada à praia e à Praça Memórias Caiçaras, além de estacionamento para carros e ônibus.

Do mezanino, os visitantes poderão contemplar a vista panorâmica da Baía de Guaratuba, da praia de Caieiras e da própria ponte. A entrada será gratuita, e o cronograma de funcionamento será divulgado próximo à inauguração.