Delegado Francischini tem candidatura confirmada por unanimidade pelo TRE-PR

Os juízes eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) decidiram, por unanimidade, a confirmação da candidatura do Delegado Fernando Francischini (PL) para disputar o cargo de deputado federal em outubro. A definição aconteceu no início deste mês de setembro.

Com a decisão, o candidato disse que está pronto para disputar as eleições e continuar sua atuação em defesa da segurança pública e do combate à criminalidade.

“Volto para fazer aquilo que sempre fiz: defender o cidadão, enfrentar o crime e lutar contra tudo aquilo que coloca em risco a segurança das famílias paranaenses. Fui cassado, fui impedido de exercer o mandato que o povo me confiou, mas não conseguiram cassar minha vontade de lutar. Hoje, com o registro deferido por unanimidade, estou de volta e pronto para a eleição”, afirmou o Delegado Francischini.

Francischini foi cassado por propagar desinformação contra a urna eletrônica

Em outubro de 2021, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato e tornou inelegível Francischini, na época deputado estadual eleito em 2018. O político foi punido por divulgar notícias falsas contra o sistema eletrônico de votação.

Na época, Francischini foi condenado por uso indevido dos meios de comunicação, além de abuso de poder político e autoridade, práticas ilegais previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990.

Francischini foi o candidato mais votado para deputado estadual em 2018 no Paraná, com quase 428 mil votos. No dia da eleição, ele fez uma live para espalhar notícia falsa de que duas urnas estavam fraudadas e aparentemente não aceitavam votos no então candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro. Na transmissão, ele também afirmou que urnas tinham sido apreendidas e que ele teria tido acesso a documentos da Justiça Eleitoral que confirmariam a fraude.

Em nota, o candidato a deputado federal diz que aquele episódio marcou o início de uma perseguição política contra representantes do campo conservador.