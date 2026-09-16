Ratinho Júnior deixa governo para se dedicar à campanha de Sandro Alex (PSD)

O Palácio Iguaçu passa por uma troca temporária no comando a partir desta quinta-feira (17). O governador Ratinho Júnior (PSD) solicitou licença não remunerada do cargo para se dedicar exclusivamente à agenda da campanha eleitoral na reta final do primeiro turno das Eleições 2026.

Durante o período de afastamento, o vice-governador Darci Piana (PSD) assume interinamente a chefia do Poder Executivo estadual.

A decisão de se afastar do governo estadual neste momento da disputa eleitoral busca garantir liberdade total para que Ratinho Junior percorra os municípios paranaenses sem ferir as vedações impostas pela legislação eleitoral aos gestores públicos em exercício.

Com a licença, o governador pretende cumprir uma maratona de encontros, caminhadas e comícios ao lado de seus aliados políticos, reforçando o apoio à candidatura de Sandro Alex (PSD) na corrida ao Palácio Iguaçu e fortalecendo a chapa majoritária nas principais regiões do Estado.

Movimentação parte de estratégia de campanha

A movimentação é vista como estratégica pelos bastidores da campanha, já que a presença física do governador nas ruas tende a mobilizar militâncias locais e consolidar votos em grandes colégios eleitorais e no interior paranaense durante as últimas semanas de propaganda.

Com a transmissão de cargo formalizada, o vice-governador Darci Piana assume a gestão do Governo do Paraná. A transição ocorre sem sobressaltos e garante o andamento das obras públicas, o atendimento aos serviços essenciais e a assinatura de atos administrativos previstos para o período.

Darci Piana, que já esteve à frente do Executivo em outras ocasiões ao longo dos últimos anos, manterá o cronograma das secretarias estaduais e o ritmo das entregas até o retorno do titular ao cargo após o pleito.