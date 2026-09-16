Madero estreia em Pinhais com unidade que reúne três operações

O Grupo Madero inaugurou nesta segunda-feira (14) sua primeira unidade em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O novo endereço reúne, em um mesmo espaço, os restaurantes Madero e Jeronimo, além do Empório Madero, em um formato híbrido de container que também oferece drive-thru e delivery.

Localizada na Avenida Ayrton Senna da Silva, 2650, a operação foi pensada para atender diferentes perfis de clientes. A ideia é permitir, por exemplo, que pessoas que estejam juntas escolham entre os dois restaurantes, sem precisar abrir mão de fazer a refeição no mesmo ambiente.

O espaço conta com totens de autoatendimento, buscando dar mais agilidade aos pedidos. No Madero, o cardápio inclui o tradicional Cheeseburger Madero com batata, além de opções de frango e vegetariana. Já o Jeronimo aposta nos smash burgers no pão brioche, acompanhados de batatas crocantes e milk-shakes, além de empanadas, entradas, bebidas e sobremesas.

Empório Madero

Outra atração da nova unidade é o Empório Madero, que leva a marca para além do restaurante. A loja reúne produtos para preparo em casa, como hambúrgueres artesanais congelados, pães, pizzas, molhos, queijos, doces e sobremesas.

Também estão disponíveis itens como ketchup, mostarda, azeite e sacola térmica. A linha mais recente inclui ainda pratos prontos congelados, feitos para facilitar refeições rápidas no dia a dia.

Os produtos do grupo são fabricados na Cozinha Central do Madero, em Ponta Grossa, com processos voltados à padronização e ao controle de qualidade.

Nova operação na Grande Curitiba

A chegada a Pinhais amplia a presença do Grupo Madero na Região Metropolitana de Curitiba e combina diferentes formatos de atendimento em uma única operação. Além de consumir no local, o cliente pode optar pelo drive-thru, delivery ou levar produtos do Empório para casa.