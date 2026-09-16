Pumas órfãos resgatados no Paraná ganham novo lar em Santa Catarina

Três pumas resgatados no Paraná foram transferidos para o Parque Zoobotânico de Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, após receberem atendimento veterinário em Londrina, no Norte do estado. Os animais não deverão retornar à natureza porque cresceram sem a presença das mães, condição que compromete o aprendizado necessário à sobrevivência em vida livre.

Os irmãos Baruk e Baguera, de 2 anos e 10 meses, foram encontrados ainda filhotes em Londrina. Ruby, fêmea de 1 ano, também foi acolhida após a morte da mãe. Os três passaram por recuperação no Hospital Veterinário da Unifil antes da transferência para o estado catarinense.

Os animais ainda passam pela fase de adaptação ao novo recinto. O parque fica na Praça da Bandeira, no Centro de Brusque, e funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h30.