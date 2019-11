A Dasa, empresa de medicina diagnóstica, está com inscrições abertas para seu o programa Jovens Talentos Trainee 2020. O único pré-requisito é o candidato estar formado entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019. Ao todo são oferecidas 15 vagas para trabalhar nas unidades de Curitiba, São Paulo ou Fortaleza. As inscrições gratuitas podem ser feitas até 13 de novembro no site da empresa.

O salário prometido aos aprovados é de R$ 6.250,00 por mês, além de uma série de benefícios que incluem plano médico e odontológico, vale alimentação e refeição, seguro de vida, Gympass e participação nos resultados. A empresa se apresenta como a maior do ramo na América Latina e quer oferecer aos novos colaboradores um ambiente de inovação tecnológica voltada para o bem-estar e a saúde das pessoas.

“A Dasa tem como propósito transformar a área da saúde, com a promoção de uma medicina mais preditiva e personalizada, focada no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas. Buscamos contratar jovens autônomos, que estejam alinhados com esses princípios, e capacitados para aplicar sua criatividade na corporação e mudar o ambiente a sua volta. ”, comenta Rafael Lucchesi, Diretor de Gestão, Pessoas e Estratégia da Dasa.

Para desenvolver e aplicar o processo de seleção, a Dasa estabeleceu uma parceria com a Eureca, consultoria especializada em desenvolver e empoderar jovens para uma carreira de alto impacto. “Temos como diferencial realizar processos seletivos democráticos, com dinâmicas e desafios para os candidatos que estejam relacionados com o negócio da empresa. Dessa forma podemos garantir para a Dasa maior assertividade na contratação”, reforça Kalil Monteiro, Líder de Projetos na Eureca e responsável pela liderança do projeto junto à Dasa.