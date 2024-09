Professor de 50 anos é preso na RMC suspeito de estupro contra alunas

Um professor da rede municipal de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi preso no domingo (29) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Com 50 anos de idade, ele é investigado pela prática de estupro de vulnerável contra pelo menos duas vítimas.

Segundo a delegada Natália Nichel, o professor usava da função para abusar das jovens. “A atividade profissional do indivíduo favorecia seu acesso às vítimas. Temos o dever de proteção integral às crianças e adolescentes. Uma vez que tomamos conhecimento dos fatos, a equipe agiu de forma exemplar para chegar no resultado da prisão e, assim, afastá-lo de suas atividades”, afirmou a delegada.

Após a expedição do mandado pela 1ª Vara Criminal de Colombo, a equipe policial capturou o investigado. Ele foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário.

Professor está afastado!

A prefeitura de Colombo, por meio de nota, comunicou que em relação à denúncia de assédio sexual envolvendo um professor da rede municipal de ensino, que o homem foi afastado do trabalho.

“Assim que as denúncias chegaram ao conhecimento da Secretaria de Educação, o professor foi imediatamente afastado de suas funções, e todas as medidas legais e administrativas necessárias fossem adotadas. Um processo administrativo foi instaurado para investigar o caso de forma rigorosa”, informou a prefeitura que ainda citou que às famílias das crianças afetadas estão sendo acolhidas e recebendo o suporte necessário.

DENÚNCIAS

As denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3656-8604 (WhatsApp) diretamente à equipe de investigação.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!