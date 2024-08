Prodígios do karatê: jovens atletas de Curitiba vão para mundial no Japão

Três jovens atletas de Curitiba estão vivendo um sonho: eles foram convocados para representar a capital paranaense e o Brasil no Funakoshi Gichin Cup – um dos torneios de karatê mais importantes do mundo. Apesar de serem apaixonados pela arte marcial e estarem muito felizes com a convocação, Luana, João e Eduarda também lutam por mais visibilidade para o karatê.

Para pagarem os custos da viagem até o Japão, os atletas – selecionados na modalidade Kata – que fazem parte do mesmo dojô, estão realizando rifas online para arrecadar mais recursos.

Luana Gonçalves Lopes. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Com apenas 11 anos, Luana Gonçalves Lopes é uma das atletas curitibanas convocadas para participar da competição que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro em Takasaki. Ela treina diariamente na Academia de Artes Marciais Fernandes, localizada no bairro Capão Raso e comandada pelo Sensei Lauro Fernandes.

O karatê entrou na vida de Luana em meados de março de 2022, quando uma tia sugeriu que ela e o primo praticassem algum esporte. O que começou apenas como uma atividade normal, foi ganhando mais importância para Luana e hoje, como ela mesmo conta, já coleciona cerca de 20 medalhas e está focada para o mundial.

“Treino todos os dias, de segunda a sexta. É corrido, mas é muito legal. Eu gosto dos meus amigos e dos treinos que me incentivam bastante a fazer as outras coisas dentro e fora [do dojô]”, relata.

Campeã Panamericana Interclubes nas modalidades Kata e Kihon Ipon, Campeã Brasileira JKA na modalidade Kata Categoria Principal e Campeã Brasileira JKA na modalidade Kata Categoria Aspirante, Luana demonstra que é difícil encontrar palavras para explicar o sentimento de ser convocada para o mundial no Japão, mas o rosto da jovem estampa a alegria que está sentindo. “Fiquei muito feliz, animada, ansiosa, nervosa. Mas com os treinos vai dar tudo certo. Uma conquista já foi ser convocada, agora que dê tudo certo”.

Para conseguir pagar pela viagem, a família de Luana está fazendo uma rifa online com três premiações diferentes. O sorteio será no dia 15 de outubro. Como as viagens são constantes e os custos elevados, a atleta também tem expectativa de encontrar patrocinadores.

Amor à primeira vista pelo karatê

Essa luta de conseguir patrocínios e mais visibilidade para o esporte não é só da Luana. Além dela, a Academia de Artes Marciais Fernandes tem outros dois atletas convocados para o mundial no Japão. João Vitor Fanton Silva, de 11 anos, e Eduarda Bonfim Lustosa, de 13 anos, também vão representar Curitiba e o Brasil no outro lado do mundo.

João Vitor Fanton Silva. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Eduarda Bonfim Lustosa. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O karatê faz parte da rotina do João desde os cinco anos. A primeira arte marcial que ele teve contato foi o judô, mas após um curto período, a mãe resolveu trocar ele de esporte.

“Eu sempre querendo fazer luta. Já tentei futebol, já tentei várias coisas, mas nunca deu certo. É a luta mesmo, é o destino”, brinca. Depois que começou no karatê ele diz que “foi amor à primeira vista”.

O jovem confessa que sempre foi agitado, mas com os ensinamentos da modalidade encontrou mais foco. Além dessa melhora de vida, as conquistas também vieram em formato de medalha, já aos seis anos. João é campeão do Campeonato Brasileiro e do Panamericano Interclubes na modalidade de Kumite e Tricampeão do Paranaense.

“O que eu mais gosto do karatê? Não é gostar. É amor pelo karatê, amor pelo esporte. Fazer esporte é sempre bom, sempre procurei. O que eu mais gosto, o que eu amo mesmo são os amigos, a família que a gente tem dentro do karatê. Nunca parei, sempre tive vontade de fazer. Nunca deu aquela sensação de ‘não quero mais’. Eu venho animado treinar”, conta.

João relembra que descobriu sobre a convocação quando estava indo dormir. A mãe o chamou e revelou que ele tinha conquistado a vaga. “Nossa, bateu um desespero. Vontade de arrumar mala, vontade de fazer tudo, fiquei muito animado, até hoje estou ansioso, estou muito feliz mesmo”, diz o atleta que está treinando todos os dias.

Assim como Luana, a família de João também está fazendo uma rifa online para pagar a viagem. O sorteio será realizado no dia 12 de outubro.

“Tenho bastante apoio da minha família”, diz atleta

Terceira integrante da ‘equipe Japão’, Eduarda tem 13 anos e faz karatê há dois anos. Para ela, a vontade de fazer o esporte começou depois da série da Netflix, Cobra Kai. “Eu gosto bastante por causa da disciplina, ajuda nas emoções. É uma atividade física muito boa para o corpo”, comenta.

Determinada, ela diz que leva para todos os aspectos da vida o que aprende no karatê, como ter força e nunca desistir dos objetivos. Para Eduarda, a convocação faz parte do caminho dela e das conquistas que já coleciona, como a vitória no Panamericano Interclubes e no Campeonato Estadual no Paraná.

Na expectativa para outubro, ela está treinando todos os dias. “Fiquei muito feliz porque foi uma experiência muito gratificante e vai ser incrível”, afirma sobre a convocação. Junto com a preparação que está fazendo, a jovem atleta aponta a importância de poder contar com a ajuda da família. “Tenho bastante apoio da minha família e da minha mãe também. Sempre me acompanham nas competições”.

Karatê do futuro

Além dos três jovens talentosos, Curitiba também deve se orgulhar do Sensei Lauro Fernandes, chamado para integrar a Comissão Técnica da Seleção Brasileira Infanto, Juvenil e Júnior do Campeonato Mundial. O karatê faz quase parte do DNA de Fernandes. Com toda a família faixa preta, ele revela que começou no esporte com apenas três anos.

A Academia de Artes Marciais Fernandes existe há mais de 30 anos e recebe alunos desde os três anos de idade. O Sensei explica que, assim como todas as artes marciais, o karatê é um caminho de vida. É isso o que significa o ‘Dô’, palavrinha que fica no final de todas essas lutas.

“O karatê é pra vida, é uma filosofia de vida. Não é só uma arte marcial, não é só um esporte, é mais do que isso. O princípio maior do karatê é formar um bom cidadão, uma boa pessoa. O caminho é mais importante do que o desenvolvimento especificamente de medalha, troféu. Isso é importante também, mas é 1% perto do que o karatê oferece”, revela.

Sobre as convocações dele e dos três atletas que fazem parte do dojô, Fernandes, que chama os pupilos carinhosamente de sementinhas do futuro, comenta que é a realização de um sonho.

“Ao mesmo tempo que eu vejo meu sonho sendo realizado, eu vejo o sonho deles também. Tão novos assim podendo conquistar essa oportunidade ímpar. Na realidade são milhares de caratecas, o karatê é um dos esportes mais praticados em todo o mundo. A associação conta com a presença de 130 países. A gente tem uma oportunidade ímpar de poder compartilhar isso também com outros caratecas do mundo todo e, com toda certeza, abrir uma porta para os caratecas brasileiros”.

O Sensei também acrescenta que a preparação está intensa. “A gente está treinando bastante. Sabemos da dificuldade, o nível é altíssimo. O Japão detém uma hegemonia absurda nessa modalidade. Mas com trabalho, dedicação, amor ao que se faz a gente consegue superar isso. Vemos todos os dias isso acontecendo, então a gente tá fazendo de tudo para que isso aconteça no Japão”.

Projeto tem aulas gratuitas de karatê em Curitiba

O dojô comandado pelo Sensei Lauro tem bons números. De nove convocados no Paraná para o mundial no Japão, quatro são da academia. Além dos três adolescentes, Karina Hernandez também foi chamada para a categoria entre 40 e 49 anos.

Na última competição brasileira, o dojô teve 21 atletas representantes e ficou em terceiro lugar na colocação geral, entre 27 dojôs do país.

Embora os números sejam gratificantes, o sensei acredita que o karatê e outros esportes poderiam ser mais incentivados no Brasil. Ele comenta que no Ginásio do Tarumã, o governo do Paraná está realizando o programa Jovens Campeões que conta com aulas gratuitas da arte marcial para crianças e jovens entre cinco e 17 anos.

Funakoshi Gichin Cup 2024

O Funakoshi Gichin Cup é um dos mais importantes torneios de karatê do mundo. Realizado pela Japan Karate Association (JKA), o campeonato celebra o legado do fundador do karatê Shotokan, Gichin Funakoshi. Cerca de três mil atletas de diversos países devem participar da competição.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!