Seleção PSS do Deppen no Paraná tem salários de R$ 9,7 mil e 145 vagas

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp–PR) já está recebendo as inscrições para o processo seletivo simplificado (PSS) de 145 vagas, mais cadastro de reserva. A atuação dos profissionais será no Complexo Médico Penal do Paraná de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e no Departamento de Polícia Penal em Curitiba Os salários variam de R$ 6.128,78 a R$ 9.790,46.

Os interessados tem a partir desta terça-feira (17) até o dia 29 de setembro para fazer a inscrição pela internet. Não é cobrada a taxa de inscrição, segundo o edital.

Os cargos são para técnico de enfermagem, médico clínico, farmacêutico, assistente social, nutricionista, entre outros. Confira abaixo a lista de cargos.

A definição vai ocorrer por avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. O resultado final será divulgado a partir das 16h do dia 09 de outubro no site do Deppen.

Cargos e salários

Confira abaixo as vagas, horas semanais e salário.

Técnico de Enfermagem – 95 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 6.128,78;

95 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 6.128,78; Técnico de Laboratório – 5 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 6.128,78;

5 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 6.128,78; Médico Clínico – 7 vagas – 20 horas semanais – salário de R$ 9.202,67;

7 vagas – 20 horas semanais – salário de R$ 9.202,67; Médico Psiquiatra e/ou Especialista em Saúde Mental – 4 vagas – 20 horas semanais – R$ 9.202,67;

4 vagas – 20 horas semanais – R$ 9.202,67; Enfermeiro – 16 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46;

16 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46; Farmacêutico – 7 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46;

7 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46; Psicólogo – 3 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46;

3 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46; Assistente Social – 2 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46;

2 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46; Terapeuta Ocupacional – 2 vagas – 30 horas semanais – salário de R$ 7.886,24;

2 vagas – 30 horas semanais – salário de R$ 7.886,24; Fisioterapeuta – 1 vaga – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46;

1 vaga – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46; Nutricionista – 1 vaga – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46.

Vagas para o Departamento de Polícia Penal – Curitiba

Nutricionista – 2 vagas – 40 horas semanais – salário de R$ 9.790,46.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?