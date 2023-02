A primeira etapa do programa Fala Curitiba 2023 começa nesta quarta-feira (1.º). O Fala Curitiba é um projeto de consultas públicas da prefeitura para saber da população o que a administração pode fazer para tornar Curitiba melhor. O projeto entra em sua sétima edição e traz, entre as novidades, mais consultas do Fala Curitiba Móvel e ainda ações exclusivas das secretarias e equipes para ouvir a população aos sábados, em eventos do município e em áreas de lazer.

Os curitibanos podem, ainda, preencher as fichas e dar a sua opinião sobre as prioridades do orçamento da cidade para o próximo ano pelo site do programa. A primeira fase das consultas fica disponível até o final de março.

Consulta pública Fala Curitiba começa nesta quarta-feira. Foto: Hully Paiva/SMCS

Os moradores das regionais Tatuquara, Portão e Pinheirinho serão os primeiros atendidos pelo Fala Curitiba Móvel. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente dá início às consultas por áreas, já na manhã desta quarta-feira, durante o mutirão do Programa Municipal de Castração Gratuita, no Centro de Esporte e Lazer da Regional Bairro Novo.

Reuniões presenciais

De abril a julho acontecem as consultas específicas para a LOA, as reuniões presenciais nos bairros, a compilação de resultados e a votação final – presencial e on-line, com a eleição de dez prioridades por regional.

Para o presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), responsável pela coordenação do trabalho, Alexandre Matschinske, os ajustes feitos para este ano têm como objetivo dar mais oportunidade de participação – em especial, presencialmente, para a população.

“Estamos entrando na sétima edição e o programa só cresceu em participação e reconhecimento. A cada ano, a nossa meta é tornar as consultas um retrato mais fiel do que a população curitibana escolhe, coletivamente, para melhorar a cidade”, diz.

Onde encontrar as equipes do Fala Curitiba*:

QUARTA-FEIRA (1/3)

Manhã

REGIONAL TATUQUARA

Rua da Cidadania do Tatuquara (R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n – Tatuquara)

REGIONAL PORTÃO

Rua da Cidadania – Terminal Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha)

REGIONAL PINHEIRINHO

Rua Cid Marcondes, 2587 – Pinheirinho (em frente ao Supermercado Zamp)

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – REGIONAL BAIRRO NOVO

Mutirão de Castração Animal Bairro Novo, no Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (R. Ourizona, 1681 – Sítio Cercado)

Tarde

REGIONAL TATUQUARA

R. Jovenilson Américo de Oliveira, 240 – Tatuquara (em frente à Escola Dona Pompilia)

REGIONAL PORTÃO

Av. Frederico Lambertucci, 13 – Fazendinha

REGIONAL PINHEIRINHO

Rua João Bley Filho, 702 – Pinheirinho (em frente ao Supermercado Piratini)

INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO – REGIONAL MATRIZ

Curso de Bordados, no Liceu de Ofícios Criativos (Rua Mateus Leme, 22 – São Francisco)

QUINTA-FEIRA (2/3)

Manhã

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Av. Ver. Toaldo Túlio, 3.868 – São Braz (em frente à Multiloja)

REGIONAL MATRIZ

Feira da Rua Dom Pedro II, no Batel

REGIONAL CAJURU

Av. Florianópolis, 1.814 – Cajuru (em frente ao Supermercado Piraquara)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Esquina das ruas Dr Bley Zornig e William Booth

Tarde

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Av. Ver. Toaldo Túlio, 3.101 – São Braz (Em frente à Caixa Econômica)

REGIONAL MATRIZ

Praça Garibaldi, 7 – São Francisco (em frente ao Instituto Municipal do Turismo)

REGIONAL CAJURU

R. Manoel Máximo dos Santos, 141 – Cajuru (em frente ao Supermercado Mini Preço)



REGIONAL BOQUEIRÃO

Esquina da Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Rua Cel. Antônio Ricardo dos Santos

SEXTA-FEIRA (3/3)

Manhã

REGIONAL CIC

Esquina das ruas Engenheiro Afonso Nadolny e Major Victor Feijó – Vitória Régia

REGIONAL BOA VISTA

Terminal de ônibus Bairro Alto – Bairro Alto

REGIONAL BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Xapinhal (Rua Francisco Claudino Ferreira, s/n – Sítio Cercado)

SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – REGIONAL MATRIZ

Praça Rui Barbosa

Tarde

REGIONAL CIC

Esquina das ruas Emílio Romani e Jornalista Rubens Ávila – CIC

REGIONAL BOA VISTA

Esquina das ruas José Veríssimo esquina e José de Oliveira Franco (em frente ao Banco do Brasil)

REGIONAL BAIRRO NOVO

Armazém da Família Umbará (Rua Ana Ricardo Cordeiro, 243 – Umbará)

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA – REGIONAL BOQUEIRÃO

Auto da Fundação da Cidade – Boqueirão (Rua da Cidadania do Boqueirão – Av Mal Floriano Peixoto, 8430)

SEGUNDA-FEIRA (6/3)

Manhã

REGIONAL SANTA FELICIDADE

R. Prof. João Falarz, 840 – Loja 17 – Orleans (em frente à Lotérica Bonanza)

REGIONAL TATUQUARA

R. Iracema Gonsalves Carvalho, 753-811 – Campo de Santana (em frente à Lotérica Rio Bonito)

REGIONAL PORTÃO

Praça Dr. Francisco de Azevedo Macedo (Rua Bocaiúva , 358 – Santa Quitéria)

REGIONAL PINHEIRINHO

Rua Joaquim Simões, 30 – Pinheirinho (em frente à Pastelaria Pastel Quente)

Tarde

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Terminal de ônibus do Campo Comprido – Campo Comprido

REGIONAL TATUQUARA

R. Emanoel Ernesto Bertoldi, 1025 – Campo de Santana (em frente ao Supermercado Araucária)

REGIONAL PORTÃO

Parque Linear Arthur Bernardes (Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, 633 – Santa Quitéria)

REGIONAL PINHEIRINHO

Rua Nicola Pellanda, 1.346 – Pinheirinho (em frente ao Supermercado Condor)

TERÇA-FEIRA (7/3)

Manhã

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Rua José Valle, 1.548 – São João (em frente à Panificadora Santa Felicidade)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Terminal do Boqueirão (esquina da Av Marechal Floriano Peixoto com Maestro Carlos Frank – Boqueirão)

REGIONAL CAJURU

Rua Roraima, 914 – Cajuru (em frente ao Supermercado Junior)

REGIONAL CIC

Rua Argemiro Cândido Jardim, 2 – CIC (em frente ao Supermercado Agricer)

Tarde

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Praça San Marco (Rua Santa Bertila Boscardin, 29 – Santa Felicidade)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Pólito, 2.200 – Alto Boqueirão)

REGIONAL CAJURU

Av. Sen. Salgado Filho, 2.368 – Guabirotuba (em frente ao Cartório do Uberaba)

REGIONAL CIC

Terminal da CIC (Rua São Severino, 205 – CIC)

QUARTA-FEIRA (8/3)

Manhã

REGIONAL MATRIZ

Rua Padre Anchieta, 2.418 – Bigorrilho (em frente à Academia Bluefit)

REGIONAL BOA VISTA

Esquina das ruas Madalena Sofia Barat e Domingos Fernandes Maia – Bairro Alto (em frente à Casa de Carnes Barat)

REGIONAL BAIRRO NOVO

Armazém da Família Osternack (Rua Guaçuí, 5.757 – Ganchinho)

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Seminário do Programa Leia+, na Universidade Livre do Professor (R. Ulisses Aurélio Visinoni, 1.465)

Tarde

REGIONAL MATRIZ

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Praça Portugal S/Nº – Alto da Glória)

REGIONAL BOA VISTA

Esquina das ruas Alberico Flores Bueno e Rio Pelotas – Atuba (em frente ao Centro Comercial Casa China)

REGIONAL BAIRRO NOVO

Esquina das ruas Dep. Pinheiro Junior e Augusto Antonio de Brito – Umbará (em frente ao Supermercado Patrine)

QUINTA-FEIRA (9/3)

Manhã

REGIONAL BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Rua Ourizona, 1.681 – Sítio Cercado)

REGIONAL TATUQUARA

Estr. Delegado Bruno de Almeida, 180 – Tatuquara (em frente à Materfix Material de Construção)

REGIONAL PORTÃO

Armazém da Família Uberlândia (Rua Felinto Bento Vianna , 637 – Portão)

REGIONAL PINHEIRINHO

Av. Brasília, 6212 – Capão Raso (em frente ao Supermercado Sacolão)

Tarde

REGIONAL TATUQUARA

Rua Melânia Zeni Visinoni, 490 – Campo de Santana (em frente à Santa Ana Material de Construção)

REGIONAL PORTÃO

Paróquia do Senhor Bom Jesus (Avenida República Argentina, 3.116 – Portão)

REGIONAL PINHEIRINHO

Rua Laudelino Ferreira Lopes, 1.109 – Capão Raso (em frente à DNA da Pizza)

SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE – REGIONAL MATRIZ

Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser (Praça Oswaldo Cruz, s/n – Água Verde)

SEXTA-FEIRA (10/3)

Manhã

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Rua João Reffo, 1.330 – Santa Felicidade (em frente ao Mercado Mariano)

REGIONAL MATRIZ

Feira da Rua Washington Luiz – Jardim Social

SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E TR NSITO – REGIONAL PINHEIRINHO

Ação educativa de trânsito – Binário Mario Gomes Cesar e Olindo Sequinel, no Terminal do Pinheirinho

Tarde

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Rua Francisco Dallalibera, 1.539 – Santa Felicidade (em frente ao Posto de Gasolina Ventania)

REGIONAL MATRIZ

Praça 29 de Março (Rua Desembargador Motta S/Nº – Mercês)

AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO – REGIONAL MATRIZ

Feira da Inovação / Smart City, no Calçadão da Rua XV

*Novas datas serão divulgadas em breve

