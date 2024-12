Princípio de incêndio deixa clientes de atacarejo de Curitiba assustados

Um princípio de incêndio no Max Atacadista do bairro Pinheirinho, em Curitiba, assustou clientes e mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (07). A fumaça que se espalhou também chamou atenção de quem passava pela região.

De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa do Grupo Muffato, o princípio de incêndio aconteceu no sistema de câmeras de monitoramento. No entanto, a situação foi controlada pela equipe interna de brigadistas.

Equipes do Corpo de Bombeiros também se deslocaram até o atacadista por volta das 9h36, após receberem várias chamadas informando muita fumaça no local. A loja do Max Atacadista do Pinheirinho fica na Rua Lothário Boutin, 554.

“A loja foi evacuada por precaução e pelo desconforto causado pela expansão da fumaça. Felizmente, foi apenas um grande susto”, informou em nota o grupo.

Ainda conforme a empresa, o atendimento no Max Atacadista do Pinheirinho será retomado normalmente após a conclusão da limpeza.