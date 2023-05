O que começou com uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um veículo na BR-101 em Santa Catarina, terminou na apreensão de mais de meio quilo de cocaína em Curitiba. A droga seria enviada para a Nova Zelândia, na Oceania, em um esquema do tráfico internacional de drogas. Veja vídeo abaixo!

Na terça-feira (23), por volta das 15h, policiais rodoviários abordaram na BR-101, em Itajaí (SC), um casal que ocupava um Ford Ka. Após consultas, foi verificado que os dois ocupantes do carro possuíam diversas passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas. A passageira do veículo ainda usava tornozeleira eletrônica, em cumprimento de medida cautelar. Questionados sobre origem e destino da viagem, eles apresentaram informações contraditórias, o que elevou as suspeitas dos policiais.

Com o casal, os agentes da PRF encontraram um comprovante de envio de uma encomenda para a Nova Zelândia, feito no mesmo dia, poucas horas antes. Diante disso, os policiais catarinenses acionaram a PRF no Paraná para tentar interceptar a encomenda e verificar seu conteúdo.

Caixa inspecionada por cães farejadores

Já em Curitiba, em um supermercado da capital os policiais identificaram o local que recebeu a encomenda, mas ela já havia sido despachada para o destino. Em contato com o motorista da empresa, ele foi orientado a retornar para a verificação da carga. Quando ele chegou ao supermercado, os pacotes foram dispostos no chão para que os cães farejadores pudessem vistoriá-los.

Em uma das caixas, os cães sinalizaram positivamente. E era a encomenda despachada pela mulher abordada em Santa Catarina. Ao abrirem a caixa, descobriram que dentro dela havia dois coletes salva-vidas e roupas de neoprene, utilizadas em esportes aquáticos. Os policiais perceberam que os coletes possuíam um forte odor de vinagre e apresentavam costuras desalinhadas.

Os coletes foram desmontados e dentro deles foram encontrados dois sacos contendo um pó branco. Submetidos ao narcoteste, foi confirmado que a substância dos pacotes era cocaína, num total de 538 gramas.

Coletes tinham cheiro forte e costuras desalinhadas. Foto: Divulgação/PRF

Prisão em flagrante

Após a droga ser encontrada, policiais do Paraná fizeram contato com os policiais de Santa Catarina, que prenderam em flagrante o casal pelo crime de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.

A droga foi encaminhada para a Polícia Federal (PF) e o casal também foi conduzido para a PF. O homem tem 28 anos e reside em Florianópolis (SC). Ela tem 55 anos e mora em Cascavel (PR).

