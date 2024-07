O fim de semana vai ser de tempo nublado, friozinho e chuva em Curitiba devido a presença de uma frente fria na região. Vamos ficar bem informados com a previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira e fim e semana?

Segundo o Simepar, a presença dessa massa mais gelada na altura do Sul do Brasil contribui para o aumento dos índices de instabilidade, por isso teremos o retorno das chuvas em parte do Paraná neste sábado (27). As precipitações ocorrem de forma bem isolada e rápida, e acontecem preferencialmente entre o oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense.

Previsão do tempo para Curitiba

Para a capital dos paranaenses, nas primeiras horas da manhã deste fim de semana, a mínima está prevista para 13°graus, e com o tempo seguindo com muitas nuvens durante todo o sábado. Já no domingo (28), a chuva chega em Curitiba em pontos isolados e de maneira tímida. A máxima pode bater 23°graus com ventos de 13 km/h.

