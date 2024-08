Previsão do tempo para Curitiba nesta quinta: vai gear mais?

A previsão do tempo para esta quinta-feira (15) em Curitiba mostra que o frio começa a dar trégua e as temperaturas sobem um pouco mais. Depois do dia mais gelado do ano e com sensação térmica de 0ºC, registrado nesta quarta-feira (14), a capital paranaense deve ter um dia mais agradável.

Conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) a mínima prevista para esta quinta é de 5ºC e a máxima de 23ºC.

“As temperaturas seguem baixas no amanhecer, mas o frio já não é tão intenso quanto nos últimos dias. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) possibilidade maior para formação de nevoeiros”, aponta o Simepar.

A previsão também indica calor durante a tarde nas regiões oeste, noroeste e norte. Nesses locais, os termômetros devem ficar perto dos 30ºC.

Vai gear mais no Paraná?

De acordo com o Simepar, a massa de ar frio perde força em todo o Paraná. Entretanto, geadas fracas não são descartadas, principalmente no sul do estado.

