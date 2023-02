O tempo em Curitiba e região deve se manter firme nesta segunda-feira (6). O início de semana terá possibilidade de chuvas ao norte do Estado (divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul) e no litoral. Faz calor em todo o Paraná, mas na maior parte do interior o ar mais seco dificulta a formação de nuvens de chuva.

Em Curitiba, nesta segunda, as temperaturas devem variar entre 17º C e 26º C. Mesmo com o calor, segundo o Simepar, o ar mais seco impede a formação de nuvens de chuva.

Ainda conforme a previsão, na terça-feira (7), a chuva deve voltar a Curitiba, com as pancadas eventuais no período da tarde. Mesmo assim, o sol ainda deve predominar ao longo da semana.

Litoral

Nas praias do Paraná, o calor também deve marcar presença nesta segunda-feira. Segundo o Simepar, o sol aparece nas praias, mas há risco de pancadas de chuva no período da tarde.

A temperatura máxima prevista para a região de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná é de 27º C, com mínimas em torno de 20º C.