Após um “recesso” do verão, a temperatura em Curitiba promete subir a partir deste fim de semana. Segundo o Simepar, Curitiba terá nesta sexta-feira máxima de 26ºC, temperatura que tende a subir cada vez mais no decorrer dos dias.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba esta sexta-feira será de tempo nublado, com possibilidade de chuva durante a tarde, com acumulado de 2,3 mm.

“Há presença de muita nebulosidade entre os Campos Gerais, a RMC e as praias paranaenses nesta madrugada, com registro de chuviscos especialmente no litoral. Nos demais setores presença de poucas nuvens. Vento predominante sopra de leste/sudeste na maior parte do Paraná, com rajadas moderadas no centro-sul e no norte pioneiro”, relatou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Calor vem aí!

A grande mudança no tempo em Curitiba ocorre a partir de sábado, quando a chuva da um tempo e as temperaturas começam a subir. Em Curitiba, domingo terá máxima de 29ºc. Ja na segunda-feira, 31ºC de máxima.

Previsão do tempo para o litoral do Paraná

Quem está curtindo as férias no Litoral do Paraná pode se preparar para chuva no fim de semana. Em Guaratuba, por exemplo, o Simepar indica um acumulado de 6,6 mm para a cidade. No fim de semana máxima de 28ºC no domingo.

