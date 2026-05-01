Curitiba tem sexta-feira com sol entre nuvens e temperatura chegando aos 24 graus

Os curitibanos enfrentam uma sexta-feira com sol entre nuvens neste primeiro dia de maio, feriado do Dia do Trabalhador. A previsão do tempo indica que o clima em Curitiba será predominantemente nublado, com temperatura máxima chegando aos 24,3 graus e mínima de 14,9 graus durante a madrugada.

Durante o dia, o céu permanece encoberto com índice de cobertura de nuvens chegando a 99%. A sensação térmica deve alcançar os 25,8 graus nos horários mais quentes do dia. Os ventos sopram de norte-nordeste com velocidade média de 11 km/h, podendo apresentar rajadas de até 27 km/h. A umidade relativa do ar fica em torno de 78%, caracterizando um dia relativamente úmido.

Há uma baixa probabilidade de precipitação, com apenas 20% de chance de chuva durante o dia. Caso ocorra, a quantidade esperada é mínima, de apenas 0,08 milímetros. O risco de trovoadas também é pequeno, ficando em 10%. O índice UV está moderado em 3, indicando a necessidade de proteção solar para quem ficar exposto ao sol por períodos prolongados.

Previsão do tempo para Curitiba

Para o período noturno, o tempo em Curitiba mantém o padrão nublado, com a cobertura de nuvens permanecendo em 99%. A umidade relativa do ar aumenta significativamente, chegando a 95%, o que pode deixar a sensação de frio mais intensa. Os ventos mudam de direção para norte-noroeste, com velocidade reduzida para 8 km/h e rajadas de até 14 km/h. A probabilidade de chuva cai para 10% durante a noite.

Um detalhe interessante para os apreciadores da astronomia é que esta sexta-feira marca a fase de lua cheia. O nascer da lua está previsto para as 17h33, enquanto o pôr do sol ocorre às 17h48. Já o amanhecer acontece às 6h39, proporcionando um dia com boa duração de luz natural, típico desta época do ano no outono curitibano.