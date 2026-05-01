Google libera recurso para seguir sites preferidos nas buscas; veja seguir a Tribuna

Quer ver as notícias da Tribuna do Paraná sempre em destaque nas suas pesquisas no Google? Agora você pode selecionar seus jornais preferidos para que eles fiquem em evidência na seção “Principais Notícias” do Google.

Para definir a Tribuna do Paraná como sua fonte de preferência, tudo o que você precisa fazer é clicar neste link. Lembre-se de que é necessário estar conectado à sua conta Google, saiba como fazer isso aqui. Ao acessar a página, basta marcar a caixinha correspondente e pronto: você passará a seguir o jornal.

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Ao selecionar a Tribuna como preferência de fontes, você passará a receber as notícias da Tribuna como destaque em buscas por assuntos. Foto: Reprodução/Google.

Você continuará visualizando outros sites, mas as suas fontes preferidas terão mais destaque nas buscas. É possível selecionar quantas fontes quiser e removê-las a qualquer momento. Dessa forma, ao pesquisar por notícias, você passará a ver um ícone com estrela ao lado da seção “Principais notícias”.

Clicando diretamente nesse ícone com estrela, você também pode adicionar a Tribuna do Paraná e outras publicações como suas fontes preferidas.

O recurso, que já está disponível desde o ano passado em países de língua inglesa, chegou agora ao Brasil. Não perca a oportunidade de selecionar a Tribuna do Paraná para que nosso conteúdo apareça com mais frequência para você!