Novo boletim da Tribuna reúne trânsito, clima e notícias em Curitiba todo dia no WhatsApp

Começar o dia bem informado e preparado para os imprevistos da rotina acaba de ficar mais fácil. A Tribuna do Paraná lança uma nova ferramenta para seus leitores: um boletim diário com tudo que há de mais importante para saber em Curitiba e região.

O produto foi desenvolvido pela equipe técnica e de jornalismo do jornal, utilizando ferramentas avançadas de Inteligência Artificial (IA), e está disponível diretamente pelo grupo da Tribuna no WhatsApp.

O que você encontra no boletim?

A nova estratégia utilizou diferentes funcionalidades de IA até chegar a um produto de extrema utilidade para o dia a dia. Ele consolida os principais fatos em um só lugar para quem está começando a manhã. Entre os destaques, o leitor encontra:

Trânsito e estradas: atualizações sobre bloqueios, lentidão e rotas a evitar.

atualizações sobre bloqueios, lentidão e rotas a evitar. Serviços de utilidade pública: alertas sobre falta de energia e água.

alertas sobre falta de energia e água. Previsão do tempo: para saber se o dia pede guarda-chuva ou casaco.

para saber se o dia pede guarda-chuva ou casaco. Economia e Loterias: índices econômicos e resultados atualizados.

índices econômicos e resultados atualizados. Notícias de destaque: o resumo do que é manchete na Tribuna do Paraná.

Formato dinâmico e na palma da mão

A integração da inteligência artificial no processo editorial trouxe um formato moderno e dinâmico, otimizando o acesso à informação na palma da mão.

A ideia do boletim nasceu para facilitar a rotina do curitibano, que precisa lidar com as peculiaridades da capital para não ser pego desprevenido em seu deslocamento.

“Curitiba é conhecida por ser imprevisível. Levo ou não um guarda-chuva antes de sair de casa? Saio de bermuda ou levo um casaco? Por que esse trânsito todo? Quais ruas evitar? O novo boletim da Tribuna do Paraná vai te ajudar a navegar melhor por esta metrópole que Curitiba se tornou, informando a previsão do tempo, os problemas do trânsito, e até os números da loteria, graças ao trabalho do editor Leonardo Coleto e de Rodrigo Cunha, que criaram juntos o serviço. E o melhor de tudo: é gratuito.” explicou Jones Rossi, chefe de redação da Tribuna do Paraná.

Como acessar o boletim?

O acesso é rápido, prático e 100% gratuito. Para receber o resumo diário com as principais notícias e dicas de utilidade em primeira mão, basta assinar o canal da Tribuna do Paraná no WhatsApp.

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