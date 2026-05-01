Muffato lidera ranking dos supermercados que mais faturam no Paraná; veja lista completa

O Ranking ABRAS 2026 reafirma a força do Paraná no cenário nacional de supermercados, com o estado reunindo algumas das redes mais eficientes e de maior faturamento do país, conforme balanço de 2025. A atualização do ranking estadual revela uma combinação robusta de redes de varejo tradicionais e cooperativas que dominam tanto a capital quanto o interior paranaense.

A rede Muffato lidera o ranking dos supermercados no Paraná com faturamento superior a R$ 20 bilhões. O Grupo Muffato mantém a liderança de forma isolada e figura na elite do top 10 nacional, consolidando sua posição como principal empresa supermercadista do estado.

A solidez do mercado paranaense de supermercados é comprovada pela presença de diversas redes com faturamentos bilionários. A Cia. Beal de Alimentos aparece entre as principais empresas do setor, enquanto o Jacomar ocupa a 60ª posição no ranking nacional.

A relevância da C. Vale no top 10 estadual evidencia o papel fundamental das cooperativas na cadeia de abastecimento paranaense. A presença da cooperativa no ranking demonstra a importância da integração entre a produção agroindustrial e o varejo alimentar no estado.

O desempenho dos supermercados paranaenses reflete a pujança econômica regional e a capacidade das redes locais de competir em nível nacional, mantendo operações eficientes e conquistando a preferência dos consumidores.

As 10 maiores empresas supermercadistas do Paraná

Posição Nacional Razão Social Sede Faturamento (R$) em 2025 6 IRMÃOS MUFFATO S.A PR 20.355.475.718 41 CIA. BEAL DE ALIMENTOS PR 2.911.094.773 60 SUPERMERCADO JACOMAR LTDA. PR 1.695.000.000 63 ÍTALO SUPERMERCADOS LTDA. PR 1.671.706.373 72 BATISTA & IZEPE LTDA. PR 1.374.692.852 92 GCA – DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. PR 957.914.833 101 SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA. PR 889.088.594 110 SANCHES & VECCHIATE LTDA. PR 801.043.198 112 SUPERMERCADOS IRANI LTDA. PR 772.097.524 125 C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PR 633.047.269



Fonte: Abras