Muffato lidera ranking dos supermercados que mais faturam no Paraná; veja lista completa

O Ranking ABRAS 2026 reafirma a força do Paraná no cenário nacional de supermercados, com o estado reunindo algumas das redes mais eficientes e de maior faturamento do país, conforme balanço de 2025. A atualização do ranking estadual revela uma combinação robusta de redes de varejo tradicionais e cooperativas que dominam tanto a capital quanto o interior paranaense.
A rede Muffato lidera o ranking dos supermercados no Paraná com faturamento superior a R$ 20 bilhões. O Grupo Muffato mantém a liderança de forma isolada e figura na elite do top 10 nacional, consolidando sua posição como principal empresa supermercadista do estado.
A solidez do mercado paranaense de supermercados é comprovada pela presença de diversas redes com faturamentos bilionários. A Cia. Beal de Alimentos aparece entre as principais empresas do setor, enquanto o Jacomar ocupa a 60ª posição no ranking nacional.
A relevância da C. Vale no top 10 estadual evidencia o papel fundamental das cooperativas na cadeia de abastecimento paranaense. A presença da cooperativa no ranking demonstra a importância da integração entre a produção agroindustrial e o varejo alimentar no estado.
O desempenho dos supermercados paranaenses reflete a pujança econômica regional e a capacidade das redes locais de competir em nível nacional, mantendo operações eficientes e conquistando a preferência dos consumidores.
As 10 maiores empresas supermercadistas do Paraná
|Posição Nacional
|Razão Social
|Sede
|Faturamento (R$) em 2025
|6
|IRMÃOS MUFFATO S.A
|PR
|20.355.475.718
|41
|CIA. BEAL DE ALIMENTOS
|PR
|2.911.094.773
|60
|SUPERMERCADO JACOMAR LTDA.
|PR
|1.695.000.000
|63
|ÍTALO SUPERMERCADOS LTDA.
|PR
|1.671.706.373
|72
|BATISTA & IZEPE LTDA.
|PR
|1.374.692.852
|92
|GCA – DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
|PR
|957.914.833
|101
|SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA.
|PR
|889.088.594
|110
|SANCHES & VECCHIATE LTDA.
|PR
|801.043.198
|112
|SUPERMERCADOS IRANI LTDA.
|PR
|772.097.524
|125
|C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
|PR
|633.047.269
Fonte: Abras