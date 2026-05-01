Supermercados

Muffato lidera ranking dos supermercados que mais faturam no Paraná; veja lista completa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 01/05/26 09h01
Imagem mostra uma pessoa em um supermercado empurrando um carrinho com detalhes em vermelho carregado com furtas e verduras. Ao fundo, uma prateleira com produtos.
Ranking da Abras revela redes de supermercado que mais faturaram no Paraná em 2025. Foto: Depositphotos

O Ranking ABRAS 2026 reafirma a força do Paraná no cenário nacional de supermercados, com o estado reunindo algumas das redes mais eficientes e de maior faturamento do país, conforme balanço de 2025. A atualização do ranking estadual revela uma combinação robusta de redes de varejo tradicionais e cooperativas que dominam tanto a capital quanto o interior paranaense.

A rede Muffato lidera o ranking dos supermercados no Paraná com faturamento superior a R$ 20 bilhões. O Grupo Muffato mantém a liderança de forma isolada e figura na elite do top 10 nacional, consolidando sua posição como principal empresa supermercadista do estado.

A solidez do mercado paranaense de supermercados é comprovada pela presença de diversas redes com faturamentos bilionários. A Cia. Beal de Alimentos aparece entre as principais empresas do setor, enquanto o Jacomar ocupa a 60ª posição no ranking nacional.

A relevância da C. Vale no top 10 estadual evidencia o papel fundamental das cooperativas na cadeia de abastecimento paranaense. A presença da cooperativa no ranking demonstra a importância da integração entre a produção agroindustrial e o varejo alimentar no estado.

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O desempenho dos supermercados paranaenses reflete a pujança econômica regional e a capacidade das redes locais de competir em nível nacional, mantendo operações eficientes e conquistando a preferência dos consumidores.

As 10 maiores empresas supermercadistas do Paraná

Posição NacionalRazão SocialSedeFaturamento (R$) em 2025
6IRMÃOS MUFFATO S.APR20.355.475.718
41CIA. BEAL DE ALIMENTOSPR2.911.094.773
60SUPERMERCADO JACOMAR LTDA.PR1.695.000.000
63ÍTALO SUPERMERCADOS LTDA.PR1.671.706.373
72BATISTA & IZEPE LTDA.PR1.374.692.852
92GCA – DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.PR957.914.833
101SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA.PR889.088.594
110SANCHES & VECCHIATE LTDA.PR801.043.198
112SUPERMERCADOS IRANI LTDA.PR772.097.524
125C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPR633.047.269

Fonte: Abras

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