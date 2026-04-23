Supermercado reabre as portas após mega reforma; veja novidades

O Festval Hauer reabre nesta quinta-feira (24/4), às 9h, após um período de reformas na unidade. Adquirida em outubro de 2024, a loja funcionava anteriormente como um supermercado da rede Verde Mais. A loja fica na Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 1315.

Com cerca de 1.000 metros quadrados de fachada e de área de vendas totalmente renovadas, o espaço passou por uma ampla revitalização. As melhorias incluem a substituição completa do mobiliário, nova comunicação interna e um projeto de iluminação mais moderno.

Entre os principais destaques está a criação de um espaço gourmet, pensado como ponto de convivência para os moradores da região. O ambiente reúne um restaurante com capacidade para 150 pessoas e uma cafeteria exclusiva com 40 lugares.

A reforma também ampliou setores estratégicos, como adega e área de perecíveis. O mix de produtos foi atualizado, com ajustes na curadoria e nas categorias oferecidas. A unidade conta ainda com estacionamento com 90 vagas, voltado a facilitar o acesso dos clientes.

A reabertura faz parte de um pacote maior de aquisições do Festval, que inclui outras três unidades da antiga rede Verde Mais. Segundo o grupo, o cronograma de inaugurações prevê a conclusão das lojas do Pilarzinho, Centro e Moinho Bacacheri até o fim do primeiro semestre de 2026.