Por que o STF suspendeu julgamento sobre mínimo existencial?

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu nesta quarta-feira (22) o julgamento que pode determinar a atualização anual do mínimo existencial, valor protegido da renda que não pode ser comprometido com dívidas. A Corte analisa decretos que regulamentaram a Lei do Superendividamento de 2021, criada para evitar que consumidores fiquem sem recursos para necessidades básicas ao contrair empréstimos.

O que é o mínimo existencial e qual seu valor atual?

O mínimo existencial é a parcela da renda mensal que fica protegida de descontos de dívidas, garantindo que a pessoa tenha recursos para necessidades básicas como alimentação e moradia. Em 2022, foi fixado em R$ 303 por decreto de Bolsonaro. Atualmente, o valor é de R$ 600, definido por Lula em 2023. Associações de defensores e promotores questionam se esse montante é suficiente para garantir dignidade.

Por que o julgamento foi suspenso?

O STF já tem maioria de votos para determinar que o Conselho Monetário Nacional faça estudos anuais para atualizar o valor do mínimo existencial. Porém, os ministros decidiram aguardar o voto do ministro Nunes Marques, que não participou da sessão desta quarta-feira. A data para retomada ainda não foi definida, e a decisão final depende da conclusão do julgamento.

Qual a relação entre bets e superendividamento?

Ministros do STF destacaram que as apostas eletrônicas, conhecidas como bets, são hoje o maior fator de endividamento da população brasileira. Alexandre de Moraes apontou que quase 78% das famílias estão endividadas e um quarto dos brasileiros não consegue pagar dívidas nos prazos. Luiz Fux classificou o problema como emergencial, pois pessoas gastam o dinheiro de necessidades básicas em apostas.

Por que aumentar o valor pode restringir acesso ao crédito?

O relator André Mendonça alertou que elevar o mínimo existencial para um salário mínimo inteiro poderia retirar 32 milhões de brasileiros do mercado de crédito. Isso ocorreria porque bancos e financeiras teriam menos margem da renda disponível para descontar parcelas de empréstimos, tornando mais difícil a aprovação de crédito para quem ganha menos.

Qual a diferença entre consumo saudável e consumismo segundo o STF?

O ministro Flávio Dino defendeu que o acesso ao crédito é um direito fundamental para o consumo, elemento necessário para a dignidade humana. Porém, alertou que o consumismo é diferente: resulta de manipulações que levam a desastres familiares e nega a dignidade da pessoa. A decisão do STF busca equilibrar proteção contra endividamento excessivo e manutenção do acesso ao crédito.

Fonte: Agência Brasil