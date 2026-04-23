Paraná

Estradas do Paraná têm trânsito intenso nesta quinta-feira. Siga em tempo real

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 23/04/26 08h26
A imagem mostra carros circulando em um trecho da BR-277.
BR-277 tem trânsito intenso no feriado de Tiradentes com 115 mil veículos. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

O cenário nas rodovias paranaenses nesta quinta-feira (23/04) exige paciência e planejamento. Além das interdições crônicas na Serra do Mar e na Serra de Guaratuba, um acidente envolvendo um motociclista próximo ao Ceasa, em Curitiba, adiciona pontos de lentidão no Contorno Leste.

Nesta quinta-feira o trânsito no Paraná é marcado por obras de pavimentação, operações de detonação de rochas no interior e reflexos de acidentes com veículos pesados, configurando um quadro de deslocamentos lentos nos principais eixos do estado.

Acidentes e ocorrências recentes

  • BR-116 (Contorno Leste/Curitiba): Atenção redobrada no km 116, sentido Curitiba (região do Ceasa). Uma queda de moto foi registrada com lesões leves ao condutor, mas o atendimento ocupa a via e gera retenção no fluxo de quem entra na capital. Outros acidentes leves entre caminhões foram relatados no km 111, afetando o canteiro central.
  • BR-376 (Ponta Grossa): Interdição total no km 488 (perímetro urbano), sentido Curitiba, devido a um acidente com caminhão. Motoristas devem utilizar rotas alternativas por dentro da cidade para evitar o bloqueio.
  • BR-277 (Balsa Nova): O tráfego ainda pode apresentar instabilidade devido ao registro recente de um caminhão que pegou fogo, gerando bloqueios temporários na região.
  • BR-153: km 21 ao km 24 – Ampliação da rodovia – ambos os sentidos

Obras e intervenções programadas

  • BR-277 (Entre Curitiba e Litoral):
  • km 12 – Fresagem – sentido Paranaguá
  • km 50 ao km 49 – Fresagem – sentido Paranaguá
  • km 68 ao km 82 – Ampliação da rodovia – ambos os sentidos
  • Entre Curitiba e São José dos Pinhais, registra alto fluxo de veículos. A pista sentido capital tem lentidão até o Jardim Botânico, no km 83,700.
  • PR-445 (Londrina): Bloqueio total programado entre 15h30 e 16h30 entre os km 32 e 36,5 (Lerroville/Irerê) para detonação de rochas.
  • PR-466 (Turvo/Palmeirinha): Previsão de detonação de rochas para hoje; recomenda-se checar horários específicos com o DER/PR.
  • BR-116 (Régis Bittencourt): Obras de recuperação de pavimento entre os km 400 e 385.
  • Estrada da Graciosa (PR-410): Possibilidade de bloqueios parciais durante a manhã para serviços de sinalização horizontal.

Bloqueios e Mudanças de Fluxo

  • BR-376 (Serra de Guaratuba): Trânsito flui em sistema de pista simples (mão dupla) entre o km 663,5 e o km 672 (Tijucas do Sul a Guaratuba).
  • BR-277 (Oeste): Fluxo moderado com pontos de retenção em Foz do Iguaçu, especialmente em áreas de fronteira.

Resumo de Impacto para o Viajante

O motorista que corta o Paraná hoje deve considerar atrasos significativos nas BRs 277, 376 e no Contorno Leste de Curitiba. A combinação de pista simples em serras e acidentes em perímetros urbanos (como o do km 116 e o de Ponta Grossa) torna o tempo de viagem imprevisível.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

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