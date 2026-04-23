Estradas do Paraná têm trânsito intenso nesta quinta-feira. Siga em tempo real

O cenário nas rodovias paranaenses nesta quinta-feira (23/04) exige paciência e planejamento. Além das interdições crônicas na Serra do Mar e na Serra de Guaratuba, um acidente envolvendo um motociclista próximo ao Ceasa, em Curitiba, adiciona pontos de lentidão no Contorno Leste.

Nesta quinta-feira o trânsito no Paraná é marcado por obras de pavimentação, operações de detonação de rochas no interior e reflexos de acidentes com veículos pesados, configurando um quadro de deslocamentos lentos nos principais eixos do estado.

Acidentes e ocorrências recentes

BR-116 (Contorno Leste/Curitiba): Atenção redobrada no km 116, sentido Curitiba (região do Ceasa) . Uma queda de moto foi registrada com lesões leves ao condutor, mas o atendimento ocupa a via e gera retenção no fluxo de quem entra na capital. Outros acidentes leves entre caminhões foram relatados no km 111, afetando o canteiro central.

Atenção redobrada no . Uma queda de moto foi registrada com lesões leves ao condutor, mas o atendimento ocupa a via e gera retenção no fluxo de quem entra na capital. Outros acidentes leves entre caminhões foram relatados no km 111, afetando o canteiro central. BR-376 (Ponta Grossa): Interdição total no km 488 (perímetro urbano), sentido Curitiba, devido a um acidente com caminhão. Motoristas devem utilizar rotas alternativas por dentro da cidade para evitar o bloqueio.

Interdição total no km 488 (perímetro urbano), sentido Curitiba, devido a um acidente com caminhão. Motoristas devem utilizar rotas alternativas por dentro da cidade para evitar o bloqueio. BR-277 (Balsa Nova): O tráfego ainda pode apresentar instabilidade devido ao registro recente de um caminhão que pegou fogo, gerando bloqueios temporários na região.

O tráfego ainda pode apresentar instabilidade devido ao registro recente de um caminhão que pegou fogo, gerando bloqueios temporários na região. BR-153: km 21 ao km 24 – Ampliação da rodovia – ambos os sentidos

Obras e intervenções programadas

BR-277 (Entre Curitiba e Litoral):

km 12 – Fresagem – sentido Paranaguá

km 50 ao km 49 – Fresagem – sentido Paranaguá

km 68 ao km 82 – Ampliação da rodovia – ambos os sentidos

Entre Curitiba e São José dos Pinhais, registra alto fluxo de veículos. A pista sentido capital tem lentidão até o Jardim Botânico, no km 83,700.

PR-445 (Londrina): Bloqueio total programado entre 15h30 e 16h30 entre os km 32 e 36,5 (Lerroville/Irerê) para detonação de rochas.

Bloqueio total programado entre 15h30 e 16h30 entre os km 32 e 36,5 (Lerroville/Irerê) para detonação de rochas. PR-466 (Turvo/Palmeirinha): Previsão de detonação de rochas para hoje; recomenda-se checar horários específicos com o DER/PR.

Previsão de detonação de rochas para hoje; recomenda-se checar horários específicos com o DER/PR. BR-116 (Régis Bittencourt): Obras de recuperação de pavimento entre os km 400 e 385.

Obras de recuperação de pavimento entre os km 400 e 385. Estrada da Graciosa (PR-410): Possibilidade de bloqueios parciais durante a manhã para serviços de sinalização horizontal.

Bloqueios e Mudanças de Fluxo

BR-376 (Serra de Guaratuba): Trânsito flui em sistema de pista simples (mão dupla) entre o km 663,5 e o km 672 (Tijucas do Sul a Guaratuba).

Trânsito flui em sistema de pista simples (mão dupla) entre o km 663,5 e o km 672 (Tijucas do Sul a Guaratuba). BR-277 (Oeste): Fluxo moderado com pontos de retenção em Foz do Iguaçu, especialmente em áreas de fronteira.

Resumo de Impacto para o Viajante

O motorista que corta o Paraná hoje deve considerar atrasos significativos nas BRs 277, 376 e no Contorno Leste de Curitiba. A combinação de pista simples em serras e acidentes em perímetros urbanos (como o do km 116 e o de Ponta Grossa) torna o tempo de viagem imprevisível.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

🚙Trânsito lento do km 614 ao km 628 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido a um reflexo de acidente anterior.



✅No momento, não há interdição da via. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 15, 2024

✅ Movimentação na BR 277 rumo ao Litoral do Paraná segue intensa neste meio de dia. Não há incidentes ao longo das estradas, contudo existem registros de congestionamentos em alguns pontos devido a alta circulação de veículos.



Pontos de Lentidão



➡️ BR 277 – Sentido Praias do… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 15, 2024