Após reforma de lojas, rede de supermercados do Paraná leiloa equipamentos

Após reformar algumas de suas lojas no Paraná, a rede de supermercados Condor vai leiloar equipamentos e mobiliários substituídos em Paranaguá (PR). Os descontos podem chegar a 90%. O leilão em formato online será no dia 30 de abril e será conduzido pela Topo Leilões. Os interessados já podem ofertar lances. O pagamento deverá ser feito à vista, no prazo de um dia útil após a arrematação.

Entre os itens disponíveis estão geladeiras e buffet para padaria, com lances iniciais a partir de R$ 1.659,77; balcões refrigerados a partir de R$ 212,69; balcões para frios a partir de R$ 789,12; além de placas de comunicação visual, armários, balcões e diversos outros equipamentos.

Mais do que uma oportunidade isolada, o leilão reflete uma transformação estrutural na forma como grandes empresas gerenciam seus ativos. O modelo de leilão privado tem sido cada vez mais adotado por redes varejistas, indústrias e instituições financeiras, que buscam maior controle sobre prazos, estratégias de venda e maximização de resultados.

“O leilão privado deixou de ser uma alternativa e passou a ser uma estratégia essencial para grandes empresas. Hoje, ativos que antes ficavam parados estão sendo convertidos rapidamente em caixa, com transparência, governança e eficiência. Esse movimento já é realidade em grandes redes como o Condor e tende a crescer de forma acelerada no Brasil”, afirma Fernanda Toporoski, leiloeira.

Após a arrematação, a retirada dos bens deverá ocorrer em até cinco dias úteis, contados a partir da notificação enviada pelo leiloeiro, após a emissão da nota de leilão e da nota fiscal pelo vendedor. Mais informações estão disponíveis em www.topoleiloes.com.br.