Anvisa proíbe xaropes para tosse com clobutinol; substância causa risco cardíaco

Se você costuma ter um xarope para tosse guardado no armário, é hora de verificar o rótulo. A Anvisa determinou, nesta segunda-feira (27/04/2026), a suspensão imediata de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol.

Por que o uso foi proibido?

A decisão foi tomada porque a agência identificou que o clobutinol pode causar arritmia cardíaca grave (uma alteração perigosa nos batimentos do coração). Segundo o parecer técnico, o risco de usar o remédio é muito maior do que o benefício que ele traz para o alívio da tosse.

O que você deve fazer?

Pare o uso imediatamente: Se você ou alguém da sua família está utilizando um xarope à base de clobutinol, interrompa o tratamento.

Se você ou alguém da sua família está utilizando um xarope à base de clobutinol, interrompa o tratamento. Confira a embalagem: Verifique na parte de “composição” se o nome clobutinol aparece.

Verifique na parte de “composição” se o nome aparece. Não compre novos frascos: A venda, a fabricação e até a propaganda desses produtos estão proibidas em todo o Brasil.

A medida vale para todos os lotes do mercado e também inclui farmácias de manipulação. A segurança dos pacientes foi o motivo principal para retirar o produto de circulação após a constatação de riscos ao ritmo do coração.