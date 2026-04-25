Como transportar power banks em aviões após novas regras da Anac?

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou as regras para o transporte de carregadores portáteis em voos. As novas normas, publicadas no Diário Oficial da União, seguem especificações da Organização da Aviação Civil Internacional e visam reduzir o risco de incêndios em cabine, já que as baterias de lítio podem superaquecer. Os passageiros devem ficar atentos às restrições antes de embarcar. As informações são da Agência Brasil.

+ Leia mais Nova concessão do transporte coletivo de Curitiba; veja principais novidades

Quais são os limites de quantidade e capacidade dos power banks?

Cada passageiro pode transportar no máximo dois power banks, exclusivamente na bagagem de mão. Os equipamentos devem ter capacidade de até 100Wh. Modelos entre 100Wh e 160Wh precisam de autorização prévia da companhia aérea. Power banks com capacidade superior a 160Wh são proibidos e devem ser descartados antes do embarque.

Como os power banks devem ser protegidos durante o transporte?

Os carregadores portáteis devem estar protegidos contra curto-circuito, com os terminais isolados ou mantidos na embalagem original. Essa medida é essencial para evitar falhas que podem causar superaquecimento das baterias de lítio durante o voo.

É permitido usar ou recarregar power banks dentro do avião?

Não. As novas regras proíbem o uso de power banks para carregar outros eletrônicos durante o voo. Também é proibido recarregar os próprios carregadores portáteis a bordo da aeronave, como medida de segurança.

Por que os power banks não podem ir no porão do avião?

A regra que exige o transporte apenas na bagagem de mão foi reforçada porque, em caso de problema com a bateria, a tripulação pode agir rapidamente na cabine. No porão, um incêndio seria detectado tardiamente, aumentando os riscos para a operação.

O que fazer antes de viajar com power bank?

A Anac orienta que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas antes do embarque para confirmar as regras específicas de cada empresa. Mais informações sobre itens permitidos e restrições no transporte aéreo estão disponíveis no site oficial da agência.