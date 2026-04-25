Como transportar power banks em aviões após novas regras da Anac?

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou as regras para o transporte de carregadores portáteis em voos. As novas normas, publicadas no Diário Oficial da União, seguem especificações da Organização da Aviação Civil Internacional e visam reduzir o risco de incêndios em cabine, já que as baterias de lítio podem superaquecer. Os passageiros devem ficar atentos às restrições antes de embarcar. As informações são da Agência Brasil.
Quais são os limites de quantidade e capacidade dos power banks?
Cada passageiro pode transportar no máximo dois power banks, exclusivamente na bagagem de mão. Os equipamentos devem ter capacidade de até 100Wh. Modelos entre 100Wh e 160Wh precisam de autorização prévia da companhia aérea. Power banks com capacidade superior a 160Wh são proibidos e devem ser descartados antes do embarque.
Como os power banks devem ser protegidos durante o transporte?
Os carregadores portáteis devem estar protegidos contra curto-circuito, com os terminais isolados ou mantidos na embalagem original. Essa medida é essencial para evitar falhas que podem causar superaquecimento das baterias de lítio durante o voo.
É permitido usar ou recarregar power banks dentro do avião?
Não. As novas regras proíbem o uso de power banks para carregar outros eletrônicos durante o voo. Também é proibido recarregar os próprios carregadores portáteis a bordo da aeronave, como medida de segurança.
Por que os power banks não podem ir no porão do avião?
A regra que exige o transporte apenas na bagagem de mão foi reforçada porque, em caso de problema com a bateria, a tripulação pode agir rapidamente na cabine. No porão, um incêndio seria detectado tardiamente, aumentando os riscos para a operação.
O que fazer antes de viajar com power bank?
A Anac orienta que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas antes do embarque para confirmar as regras específicas de cada empresa. Mais informações sobre itens permitidos e restrições no transporte aéreo estão disponíveis no site oficial da agência.