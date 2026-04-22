Anvisa proíbe suplementos com cúrcuma para 6 grupos específicos

A Anvisa atualizou nesta quarta-feira as regras para suplementos alimentares com cúrcuma, também conhecida como açafrão. A mudança ocorreu após a identificação de possível risco de danos ao fígado associado ao uso desses produtos.

A nova instrução normativa ajusta os limites de uso da substância e aprimora os rótulos para proteger os seguintes grupos: gestantes, lactantes, crianças, pessoas com doenças hepáticas, biliares ou com úlceras gástricas. Pessoas com enfermidades e/ou sob o uso de medicamentos, consulte seu médico.”

O que motivou a Anvisa a mudar as regras?

A agência identificou, no monitoramento pós-mercado, possível risco de danos ao fígado em pessoas que usam suplementos e medicamentos com cúrcuma. Avaliações internacionais apontaram casos suspeitos de intoxicação hepática. O problema está ligado a formulações que aumentam muito a absorção da curcumina, acima do consumo normal. Em março, segundo a Agência Brasil, a Anvisa já havia publicado um alerta sobre os riscos.

Usar cúrcuma na comida do dia a dia também oferece risco?

Não. A Anvisa esclareceu que o risco de toxicidade não está relacionado ao uso da cúrcuma no preparo de alimentos no dia a dia. O alerta envolve apenas medicamentos e suplementos, onde as concentrações da substância são muito maiores. O tempero usado na cozinha pode ser consumido normalmente sem preocupação.

Quais são as principais mudanças nas regras?

Os rótulos dos suplementos agora devem trazer advertência obrigatória alertando que o produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes, crianças e pessoas com doenças no fígado, biliares ou úlceras gástricas. Os limites de consumo da curcumina passam a ser calculados pela soma de seus três principais componentes. Também foi incluído um novo ingrediente permitido, com restrição de mistura para evitar sobrecarga no organismo.

Quem não pode consumir esses suplementos?

Gestantes, lactantes, crianças, pessoas com doenças hepáticas, biliares ou com úlceras gástricas não devem consumir os suplementos com cúrcuma. Pessoas com enfermidades ou que usam medicamentos devem consultar um médico antes de consumir. Essa advertência agora é obrigatória nos rótulos de todos os produtos.

Quando as novas regras entram em vigor?

As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A partir de agora, os fabricantes de suplementos com cúrcuma devem seguir as determinações da instrução normativa, incluindo as novas advertências nos rótulos e respeitando os limites atualizados de uso da substância.