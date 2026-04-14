Anvisa muda regras para canetas emagrecedoras e aperta cerco contra falsificações

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apresenta, ainda esta semana, a minuta da nota técnica que revisará as regras para a manipulação de medicamentos injetáveis de GLP-1. A medida atinge diretamente as populares “canetas emagrecedoras”.

O novo texto da Anvisa traz orientações rigorosas sobre os procedimentos de importação, manipulação e controle sanitário de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs). A mudança impacta princípios como semaglutida, tirzepatida e liraglutida.

Novas regras de segurança e qualidade

A revisão das normas foca em garantir a segurança dos pacientes por meio de mecanismos de rastreabilidade e qualidade ao longo de toda a cadeia produtiva. A agência busca fortalecer o controle sanitário desses produtos.

O plano de ação, anunciado em coletiva no último dia 6, prevê a qualificação de fabricantes e fornecedores. Além disso, a Anvisa passará a exigir o cumprimento de testes mínimos de controle de qualidade para os insumos.

Cronograma e próximos passos

A apresentação oficial da minuta cumpre o cronograma estabelecido pela Agência, que previa a divulgação do novo texto ainda para o mês de abril. As diretrizes devem padronizar como as farmácias lidam com esses agonistas.

Com a nova nota técnica, a Anvisa espera mitigar riscos e assegurar que os medicamentos manipulados sigam padrões rigorosos antes de chegarem ao consumidor final.

Quais medicamentos serão afetados pelas novas regras da Anvisa?

As novas normas de manipulação abrangem os injetáveis com princípios ativos de semaglutida, tirzepatida e liraglutida, conhecidos como agonistas de GLP-1.