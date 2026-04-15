Anvisa determina proibição imediata de canetas emagrecedoras de duas marcas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibição imediata das chamadas “canetas emagrecedoras” das marcas Gluconex e Tirzedral. A medida, publicada nesta terça-feira (14/4), acende um alerta urgente para consumidores que buscam tratamentos injetáveis pela internet. Entenda os riscos e o que diz a resolução oficial.

Risco à saúde e origem desconhecida

Os produtos eram amplamente divulgados na internet como medicamentos injetáveis de GLP-1, simulando fármacos regulamentados para perda de peso. No entanto, a Anvisa confirmou que os itens não possuem registro, notificação ou qualquer tipo de cadastro junto ao órgão.

Como as canetas são produzidas por uma empresa não identificada, não existe qualquer garantia sobre o conteúdo ou a qualidade das substâncias. Por serem considerados produtos irregulares, a agência reforça que o uso deve ser evitado em nenhuma hipótese.

O que fazer se eu já comprei o Gluconex ou o Tirzedral?

Você deve suspender o uso imediatamente, pois não há garantia sobre a segurança do conteúdo, e entrar em contato com a Anvisa ou com a Vigilância Sanitária de sua cidade para relatar o caso.

Proibição total e canais de denúncia

A Resolução (RE) 1.519/2026, publicada no Diário Oficial da União, proíbe a comercialização, distribuição, importação e o uso em todo o território nacional. A determinação foca na retirada de circulação de todos os lotes encontrados no mercado.

Pacientes ou profissionais de saúde que encontrarem as marcas Gluconex ou Tirzedral devem acionar a Vigilância Sanitária (Visa) local. Também é possível realizar a denúncia diretamente pelos Canais de Atendimento oficiais disponíveis no portal da Anvisa.