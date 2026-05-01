Mega-Sena: Aposta de Curitiba fatura prêmio histórico de R$ 127 milhões

A sorte está mais uma vez na capital paranaense! O concurso 3002 da Mega-Sena premiou um apostador de Curitiba, que levou para casa o incrível prêmio de R$ 127 milhões. A aposta vencedora, do tipo simples, foi registrada na Loterias Anchieta, no bairro Bigorrilho.

O resultado da Mega Sena 3002 é: 04, 27, 51, 52, 54 e 58

Este é um daqueles momentos que mudam a vida da noite para o dia, mostrando que a sorte pode estar na casa lotérica do seu bairro!

Loteria Anchieta foi o local onde o apostador de Curitiba fez o jogo simples milionário. Foto: Reprodução/Google Maps.

Prepare-se para o próximo sorteio: sábado (02/05)

Quer ser o próximo milionário? O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (02/05) e tem como prêmio a bolada de R$ 3,5 milhões. A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os 6 números sorteados, mas você também pode faturar excelentes prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante.

Como participar

Escolha seus números: Marque de 6 a 20 números no volante.

Marque de 6 a 20 números no volante. Surpresinha: Quer mais praticidade? Deixe que o sistema escolha os números para você.

Quer mais praticidade? Deixe que o sistema escolha os números para você. Teimosinha: Para aumentar suas chances, você pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Valores das Apostas e Bolões

Aposta mínima: A aposta simples, de 6 números, custa R$ 6,00 . Lembre-se de que quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

A aposta simples, de 6 números, custa . Lembre-se de que quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Encontre uma lotérica: Encontre a unidade mais próxima de você para fazer a sua fezinha!

Aumente suas chances com o Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira perfeita de apostar em grupo e multiplicar suas chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Preço acessível: Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00 , com cada cota a partir de R$ 7,00 .

Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas , com cada cota a partir de . Flexibilidade: Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números. Facilidade de compra: Adquira cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço.

Adquira cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço. Horário de venda: As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.