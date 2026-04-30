Dia do Trabalhador

Dia do Trabalhador em Curitiba: veja horários de supermercados, shoppings e serviços

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 30/04/26 09h37
Imagem mostra um carrinho de mercado cheio de produtos.
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Nesta sexta-feira, 1º de maio de 2026, feriado do Dia do Trabalhador, Curitiba funcionará em esquema especial. Serviços públicos essenciais, como saúde e segurança, manterão os atendimentos, enquanto repartições públicas, escolas e armazéns estarão fechados. Supermercados de Curitiba estarão abertos neste feriado.

Para ajudar você a se programar, preparamos um guia completo com o que abre e o que fecha na capital paranaense.

Saúde e atendimento de emergência

A Prefeitura de Curitiba mantém serviços essenciais de saúde em funcionamento:

  • UPAs (Unidades de Pronto Atendimento): Abertas 24 horas. (Sítio Cercado, Boa Vista, Cajuru, Campo Comprido, Tatuquara, CIC, Pinheirinho, Fazendinha e Boqueirão).
  • Samu 192: Atendimento normal 24h.
  • Caps: Os Caps III manterão o atendimento 24h para os acolhidos em leitos. Os Caps II estarão fechados.
  • Hospital Veterinário Municipal: Funcionamento normal para consultas agendadas e emergências.
  • Central de Informações (3350-9000): Funciona das 7h às 22h.
  • Unidades Básicas de Saúde (UBS): Fechadas na sexta-feira (1/5).

Transporte e trânsito

  • Transporte Coletivo (Ônibus): Operam com a tabela de domingo no dia 1º de maio.
  • Estacionamento Regulamentado (Est@R): A cobrança não será realizada na sexta-feira, retornando no sábado (2/5) até às 13h.
  • Smart Park: Cobrança normal nos estacionamentos do Centro Histórico (Ermelino de Leão) e do Jardim Botânico.
  • Setran e Pátio: Fechados na sexta-feira (1/5). Retorno na segunda-feira (4/5).

Comércio, supermercados e shoppings

Supermercados

A maioria dos supermercados segue convenção de fechamento, mas as seguintes redes confirmaram atendimento:

  • Rede Condor: Unidades em Curitiba e Região Metropolitana abertas.
  • Rede Muffato: Lojas abertas em Curitiba.
  • Jacomar: Todas as lojas abertas.
  • Ítalo: Lojas de Curitiba abertas.
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Shoppings

As lojas e quiosques têm funcionamento facultativo, e as praças de alimentação funcionam em horários específicos:

  • Lojas e quiosques: Das 14h às 20h.
  • Praça de alimentação e lazer: Das 11h às 22h (ParkShopping Barigüi abre praça de alimentação às 10h e Park Gourmet e restaurantes às 12h).
  • Shoppings confirmados: Palladium, Mueller, Estação, Curitiba, ParkShopping Barigui e Jockey Plaza.

Atenção: O Mercado Municipal estará fechado nesta sexta-feira, reabrindo no sábado.

Lazer e atrativos turísticos

Aproveite o feriado para passear ao ar livre ou visitar pontos turísticos da cidade:

  • Jardim Botânico: Aberto todos os dias, das 6h às 19h30 (Jardim das Sensações das 9h às 17h).
  • Torre Panorâmica: Aberta das 10h às 18h (último acesso 17h30). Ingresso apenas em cartão (R$ 10 inteira e R$ 5 meia).
  • Zoológico de Curitiba: Aberto das 10h às 16h.
  • Passeio Público: Aberto das 6h às 20h.
  • Rua 24 Horas: Aberta das 9h às 24h.
  • Memorial Paranista: Aberto das 10h às 18h.
  • Museu de História Natural Capão da Imbuia: Aberto das 9h às 16h45.

Limpeza Pública e Serviços Básicos

  • Coleta Domiciliar (Orgânico): Nos setores alternados de segunda, quarta e sexta, haverá coleta diurna e noturna. No Anel Central, segue esquema de domingo.
  • Coleta Seletiva: Realizada normalmente nos setores onde ocorre uma vez por semana às sextas-feiras.
  • Varrição: Escala de domingos e feriados.
  • O que NÃO funciona: Lixo tóxico, Ecopontos, Câmbio Verde, coleta de entulhos e remoção de animais mortos.
  • Serviços Fechados: Repartições públicas, escolas municipais, CMEIs, Armazéns da Família e Restaurantes Populares.
  • Mesa Solidária: Funciona normalmente para café e refeições (Base e Patricia Casillo).
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