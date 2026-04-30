Dia do Trabalhador em Curitiba: veja horários de supermercados, shoppings e serviços

Nesta sexta-feira, 1º de maio de 2026, feriado do Dia do Trabalhador, Curitiba funcionará em esquema especial. Serviços públicos essenciais, como saúde e segurança, manterão os atendimentos, enquanto repartições públicas, escolas e armazéns estarão fechados. Supermercados de Curitiba estarão abertos neste feriado.
Para ajudar você a se programar, preparamos um guia completo com o que abre e o que fecha na capital paranaense.
Saúde e atendimento de emergência
A Prefeitura de Curitiba mantém serviços essenciais de saúde em funcionamento:
- UPAs (Unidades de Pronto Atendimento): Abertas 24 horas. (Sítio Cercado, Boa Vista, Cajuru, Campo Comprido, Tatuquara, CIC, Pinheirinho, Fazendinha e Boqueirão).
- Samu 192: Atendimento normal 24h.
- Caps: Os Caps III manterão o atendimento 24h para os acolhidos em leitos. Os Caps II estarão fechados.
- Hospital Veterinário Municipal: Funcionamento normal para consultas agendadas e emergências.
- Central de Informações (3350-9000): Funciona das 7h às 22h.
- Unidades Básicas de Saúde (UBS): Fechadas na sexta-feira (1/5).
Transporte e trânsito
- Transporte Coletivo (Ônibus): Operam com a tabela de domingo no dia 1º de maio.
- Estacionamento Regulamentado (Est@R): A cobrança não será realizada na sexta-feira, retornando no sábado (2/5) até às 13h.
- Smart Park: Cobrança normal nos estacionamentos do Centro Histórico (Ermelino de Leão) e do Jardim Botânico.
- Setran e Pátio: Fechados na sexta-feira (1/5). Retorno na segunda-feira (4/5).
Comércio, supermercados e shoppings
Supermercados
A maioria dos supermercados segue convenção de fechamento, mas as seguintes redes confirmaram atendimento:
- Rede Condor: Unidades em Curitiba e Região Metropolitana abertas.
- Rede Muffato: Lojas abertas em Curitiba.
- Jacomar: Todas as lojas abertas.
- Ítalo: Lojas de Curitiba abertas.
Shoppings
As lojas e quiosques têm funcionamento facultativo, e as praças de alimentação funcionam em horários específicos:
- Lojas e quiosques: Das 14h às 20h.
- Praça de alimentação e lazer: Das 11h às 22h (ParkShopping Barigüi abre praça de alimentação às 10h e Park Gourmet e restaurantes às 12h).
- Shoppings confirmados: Palladium, Mueller, Estação, Curitiba, ParkShopping Barigui e Jockey Plaza.
Atenção: O Mercado Municipal estará fechado nesta sexta-feira, reabrindo no sábado.
Lazer e atrativos turísticos
Aproveite o feriado para passear ao ar livre ou visitar pontos turísticos da cidade:
- Jardim Botânico: Aberto todos os dias, das 6h às 19h30 (Jardim das Sensações das 9h às 17h).
- Torre Panorâmica: Aberta das 10h às 18h (último acesso 17h30). Ingresso apenas em cartão (R$ 10 inteira e R$ 5 meia).
- Zoológico de Curitiba: Aberto das 10h às 16h.
- Passeio Público: Aberto das 6h às 20h.
- Rua 24 Horas: Aberta das 9h às 24h.
- Memorial Paranista: Aberto das 10h às 18h.
- Museu de História Natural Capão da Imbuia: Aberto das 9h às 16h45.
Limpeza Pública e Serviços Básicos
- Coleta Domiciliar (Orgânico): Nos setores alternados de segunda, quarta e sexta, haverá coleta diurna e noturna. No Anel Central, segue esquema de domingo.
- Coleta Seletiva: Realizada normalmente nos setores onde ocorre uma vez por semana às sextas-feiras.
- Varrição: Escala de domingos e feriados.
- O que NÃO funciona: Lixo tóxico, Ecopontos, Câmbio Verde, coleta de entulhos e remoção de animais mortos.
- Serviços Fechados: Repartições públicas, escolas municipais, CMEIs, Armazéns da Família e Restaurantes Populares.
- Mesa Solidária: Funciona normalmente para café e refeições (Base e Patricia Casillo).