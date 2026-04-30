Dia do Trabalhador em Curitiba: veja horários de supermercados, shoppings e serviços

Nesta sexta-feira, 1º de maio de 2026, feriado do Dia do Trabalhador, Curitiba funcionará em esquema especial. Serviços públicos essenciais, como saúde e segurança, manterão os atendimentos, enquanto repartições públicas, escolas e armazéns estarão fechados. Supermercados de Curitiba estarão abertos neste feriado.

Para ajudar você a se programar, preparamos um guia completo com o que abre e o que fecha na capital paranaense.

Saúde e atendimento de emergência

A Prefeitura de Curitiba mantém serviços essenciais de saúde em funcionamento:

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento): Abertas 24 horas. (Sítio Cercado, Boa Vista, Cajuru, Campo Comprido, Tatuquara, CIC, Pinheirinho, Fazendinha e Boqueirão).

Abertas 24 horas. (Sítio Cercado, Boa Vista, Cajuru, Campo Comprido, Tatuquara, CIC, Pinheirinho, Fazendinha e Boqueirão). Samu 192: Atendimento normal 24h.

Atendimento normal 24h. Caps: Os Caps III manterão o atendimento 24h para os acolhidos em leitos. Os Caps II estarão fechados.

Os Caps III manterão o atendimento 24h para os acolhidos em leitos. Os Caps II estarão fechados. Hospital Veterinário Municipal: Funcionamento normal para consultas agendadas e emergências.

Funcionamento normal para consultas agendadas e emergências. Central de Informações (3350-9000): Funciona das 7h às 22h.

Funciona das 7h às 22h. Unidades Básicas de Saúde (UBS): Fechadas na sexta-feira (1/5).

Transporte e trânsito

Transporte Coletivo (Ônibus): Operam com a tabela de domingo no dia 1º de maio.

Operam com a no dia 1º de maio. Estacionamento Regulamentado (Est@R): A cobrança não será realizada na sexta-feira, retornando no sábado (2/5) até às 13h.

A cobrança não será realizada na sexta-feira, retornando no sábado (2/5) até às 13h. Smart Park: Cobrança normal nos estacionamentos do Centro Histórico (Ermelino de Leão) e do Jardim Botânico.

Cobrança normal nos estacionamentos do Centro Histórico (Ermelino de Leão) e do Jardim Botânico. Setran e Pátio: Fechados na sexta-feira (1/5). Retorno na segunda-feira (4/5).

Comércio, supermercados e shoppings

Supermercados

A maioria dos supermercados segue convenção de fechamento, mas as seguintes redes confirmaram atendimento:

Rede Condor: Unidades em Curitiba e Região Metropolitana abertas.

Unidades em Curitiba e Região Metropolitana abertas. Rede Muffato: Lojas abertas em Curitiba.

Lojas abertas em Curitiba. Jacomar: Todas as lojas abertas.

Todas as lojas abertas. Ítalo: Lojas de Curitiba abertas.

+ Leia mais Curitiba vai ganhar novo supermercado autônomo e sem caixas

Shoppings

As lojas e quiosques têm funcionamento facultativo, e as praças de alimentação funcionam em horários específicos:

Lojas e quiosques: Das 14h às 20h.

Das 14h às 20h. Praça de alimentação e lazer: Das 11h às 22h (ParkShopping Barigüi abre praça de alimentação às 10h e Park Gourmet e restaurantes às 12h).

Das 11h às 22h (ParkShopping Barigüi abre praça de alimentação às 10h e Park Gourmet e restaurantes às 12h). Shoppings confirmados: Palladium, Mueller, Estação, Curitiba, ParkShopping Barigui e Jockey Plaza.

Atenção: O Mercado Municipal estará fechado nesta sexta-feira, reabrindo no sábado.

Lazer e atrativos turísticos

Aproveite o feriado para passear ao ar livre ou visitar pontos turísticos da cidade:

Jardim Botânico: Aberto todos os dias, das 6h às 19h30 (Jardim das Sensações das 9h às 17h).

Aberto todos os dias, das 6h às 19h30 (Jardim das Sensações das 9h às 17h). Torre Panorâmica: Aberta das 10h às 18h (último acesso 17h30). Ingresso apenas em cartão (R$ 10 inteira e R$ 5 meia).

Aberta das 10h às 18h (último acesso 17h30). Ingresso apenas em cartão (R$ 10 inteira e R$ 5 meia). Zoológico de Curitiba: Aberto das 10h às 16h.

Aberto das 10h às 16h. Passeio Público: Aberto das 6h às 20h.

Aberto das 6h às 20h. Rua 24 Horas: Aberta das 9h às 24h.

Aberta das 9h às 24h. Memorial Paranista: Aberto das 10h às 18h.

Aberto das 10h às 18h. Museu de História Natural Capão da Imbuia: Aberto das 9h às 16h45.

Limpeza Pública e Serviços Básicos

Coleta Domiciliar (Orgânico): Nos setores alternados de segunda, quarta e sexta, haverá coleta diurna e noturna. No Anel Central, segue esquema de domingo.

Nos setores alternados de segunda, quarta e sexta, haverá coleta diurna e noturna. No Anel Central, segue esquema de domingo. Coleta Seletiva: Realizada normalmente nos setores onde ocorre uma vez por semana às sextas-feiras.

Realizada normalmente nos setores onde ocorre uma vez por semana às sextas-feiras. Varrição: Escala de domingos e feriados.

Escala de domingos e feriados. O que NÃO funciona: Lixo tóxico, Ecopontos, Câmbio Verde, coleta de entulhos e remoção de animais mortos.

Lixo tóxico, Ecopontos, Câmbio Verde, coleta de entulhos e remoção de animais mortos. Serviços Fechados: Repartições públicas, escolas municipais, CMEIs, Armazéns da Família e Restaurantes Populares.

Repartições públicas, escolas municipais, CMEIs, Armazéns da Família e Restaurantes Populares. Mesa Solidária: Funciona normalmente para café e refeições (Base e Patricia Casillo).